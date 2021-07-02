Spor Diyarbakırda çıta yükseliyor
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Diyarbakır'da çıta yükseliyor

Diyarbakır’a yapılacak yatırımlar için imzalanan protokol töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Omuz omuza vereceğiz. Türkiye’nin kuzularını, Fırat’ın kuzularını hiç kimseye yar etmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakırda çıta yükseliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada, Diyarbakır’a yapılacak yatırımların ve gönüllülük alanında Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve yerel yönetimler arasında ilk kez yapılacak iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Kardeşliğin, tarihin, kültürün ve medeniyetin şehri Diyarbakır için bir aradayız. Bugün imzalayacağımız protokolle Diyarbakır için var olan eserlerimizi geliştireceğiz ve eksik olanları tamamlayacağız. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Diyarbakır’da da adım adım, ilçe ilçe mahalleleriyle genç dostu, spor dostu şehir yapma yönünde de önemli bir adımı, önemli bir hamleyi birlikte gerçekleştireceğiz. Şehirlerimiz için gönül birliği yapıyoruz. Omuz omuza vereceğiz. Türkiye’nin kuzularını, Fırat’ın kuzularını hiç kimseye yar etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

140 bin sporcuya ulaştı

Kasapoğlu, “Son 19 yılda olduğu gibi Diyarbakır’da da neleri gerçekleştirdiğimizi hepimiz biliyoruz. 19 yıl önce 10 olan tesislerimizi bugün 58’e yükseldi. Yurtlarımızın kapasitesi 2 bin 200’lerden 5 bin 500’lere geldi. Diyarbakır’da hiç gençlik merkezi yokken bugün 8 adet gençlik merkezimiz var. İnşallah bu protokolle gençlik merkezlerimizin sayısını tüm ilçelerimize yaymış olacağız. Lisanslı sporcu sayısı 3 bin 700 iken şu an 140 bin olmuş durumda. Bu çıtayı hep birlikte yukarı taşıyacağız" şeklinde konuştu.

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