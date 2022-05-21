Doğuş Balbay kupa seremonisine damga vurdu: Alkışlanacak hareket

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında son şampiyon Anadolu Efes ile kupayı en çok kazanan Real Madrid karşı karşıya geldi.

Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-16 önde tamamlayan Real Madrid, soyunma odasına 34-29 üstün gitti. İspanya ekibi, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardığı üçüncü çeyreği 42-40 önde tamamladı. Dördüncü periyotta toparlanıp, Pleiss ve Micic ile kritik sayılar kaydeden Anadolu Efes, karşılaşmadan 58-57 galip ayrıldı.

Üst üste 2. şampiyonluk

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda art arda 3. kez final maçına çıkan lacivert-beyazlılar, 2021'nin ardından bu sezon da mutlu sona ulaşmayı başardı.

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Doğuş Balbay'dan alkışlanacak hareket

Kaptan Doğuş Balbay kupa seremonisine damga vurdu. Şampiyonluk kupasını Anadolu Efes ile son maçına çıkan ikinci kaptan Bryant Dunston'ın kaldırmasını isteyen Balbay'ın bu hareketi, büyük alkış topladı.

İşte o anlar;

Kaptan Doğuş Balbay, kupayı Anadolu Efes ile son maçına çıkan ikinci kaptan Bryant Dunston'ın kaldırmasını istedi. Kupa bir kez daha İstanbul'a geliyor. #AnadoluEfes #F4GLORY pic.twitter.com/RG2ssJ10uS — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 21, 2022