Spor Doğuş Balbay kupa seremonisine damga vurdu Alkışlanacak hareket
TBL

Doğuş Balbay kupa seremonisine damga vurdu: Alkışlanacak hareket

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, art arda 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Kaptan Doğuş Balbay, kupayı Anadolu Efes ile son maçına çıkan ikinci kaptan Bryant Dunston'ın kaldırmasını istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğuş Balbay kupa seremonisine damga vurdu: Alkışlanacak hareket
Doğuş Balbay kupayı Bryant Dunston'a verdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında son şampiyon Anadolu Efes ile kupayı en çok kazanan Real Madrid karşı karşıya geldi.

Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-16 önde tamamlayan Real Madrid, soyunma odasına 34-29 üstün gitti. İspanya ekibi, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardığı üçüncü çeyreği 42-40 önde tamamladı. Dördüncü periyotta toparlanıp, Pleiss ve Micic ile kritik sayılar kaydeden Anadolu Efes, karşılaşmadan 58-57 galip ayrıldı.

Üst üste 2. şampiyonluk

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda art arda 3. kez final maçına çıkan lacivert-beyazlılar, 2021'nin ardından bu sezon da mutlu sona ulaşmayı başardı.

  • Doğuş Balbay'dan alkışlanacak hareket
  • Kaptan Doğuş Balbay kupa seremonisine damga vurdu. Şampiyonluk kupasını Anadolu Efes ile son maçına çıkan ikinci kaptan Bryant Dunston'ın kaldırmasını isteyen Balbay'ın bu hareketi, büyük alkış topladı.

İşte o anlar;

Şampiyon Anadolu Efes
SPOR
Şampiyon Anadolu Efes
Tarih yazdık

Tarih yazdık

​Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.
İki takımdan birisiyle karşılaşacak

İki takımdan birisiyle karşılaşacak

​Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
İsveç Başbakanı: PKKnın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde

Sarı-lacivertliler Devler Ligi için ön eleme oynayacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da konuşuyor.
İstanbul'da kazanan çıkmadı

İstanbul'da kazanan çıkmadı

​Beşiktaş sezonun son maçında Konyaspor ile berabere kaldı.

​NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.