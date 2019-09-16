Dokuz gollü karşılaşmada Ibrahimovic rekor kırdı
GÜNEY AMERİKA LİGLERİ

Dokuz gollü karşılaşmada Ibrahimovic rekor kırdı

Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, dokuz golün atıldığı Kansas City maçında gösterdiği performans ile geceye damgasını vurdu.

Haber Merkezi Diğer
Ibrahimovic bu sezon LA Galaxy formasıyla 26 gol kaydetti.

Ibrahimovic bu sezon LA Galaxy formasıyla 26 gol kaydetti.

Fotoğraf: Kelvin Kuo

MLS'in 30. haftasında Los Angeles Galaxy ile Kansas City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ibrahimovic'in de formasını giydiği Galaxy 7-2 kazandı.

32, 51 ve 85. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan 37 yaşındaki oyuncu performansıyla göz doldurdu. Diğer goller ise Lletget (2), Corona ve Antuna'dan geldi. Kansas'ın gollerini ise Felipe Gutierrez kaydetti.

Los Angeles Galaxy aldığı bu galibiyetle puanını 45 yaparken Batı Konferansı'nda beşinci sıraya yükseldi. Kansas City ise 37. puanla 9. sırada kaldı.

  • Ibrahimovic rekor kırdı
  • Zlatan Ibrahimovic bu sezon ki gol sayısını 26'ya yükselterek Galaxy tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu.


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