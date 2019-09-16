Dokuz gollü karşılaşmada Ibrahimovic rekor kırdı

MLS'in 30. haftasında Los Angeles Galaxy ile Kansas City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ibrahimovic'in de formasını giydiği Galaxy 7-2 kazandı.

32, 51 ve 85. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan 37 yaşındaki oyuncu performansıyla göz doldurdu. Diğer goller ise Lletget (2), Corona ve Antuna'dan geldi. Kansas'ın gollerini ise Felipe Gutierrez kaydetti.

Los Angeles Galaxy aldığı bu galibiyetle puanını 45 yaparken Batı Konferansı'nda beşinci sıraya yükseldi. Kansas City ise 37. puanla 9. sırada kaldı.

Ibrahimovic rekor kırdı

Zlatan Ibrahimovic bu sezon ki gol sayısını 26'ya yükselterek Galaxy tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu.



