Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah beyazlıların kanalında önemli mesajlar verdi. Transfer sürecini anlatan savunma oyuncusu taraftarlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.
İşte Vida'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Başkanım Zagreb'e gelmişti. Bana çok ilgi gösterdi. Beşiktaş'a gelme kararını o zaman vermiştim, bekledim ve buradayım. Belki ben de Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" derim. Sosyal medya hesabım yok, arkadaşlarım gönderdi ben de oradan izledim videoyu. Geçen sene Beşiktaş'a rakip olmuştum. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama lig maçlarını pek takip edemedim, geleceğim takım olduğu için bilgiler aldım. Modric bana Pepe'yi anlattı. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Mitrovic ile de tanışıyoruz, burada birlik olacağız"
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