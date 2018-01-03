SÜPER LİG

Domagoj Vida: Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" derim

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah beyazlıların televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Vida, siyah beyazlılara transferinde Fikret Orman'ın Zagreb'e gelmesinin önemli bir rol oynadığını ifade ederken milli takımdan arkadaşı Mandzukic'le ilgili sürpriz bir mesaj gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah beyazlılara bedelsiz olarak imza attı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah beyazlılara bedelsiz olarak imza attı.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah beyazlıların kanalında önemli mesajlar verdi. Transfer sürecini anlatan savunma oyuncusu taraftarlarını heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

İşte Vida'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Başkanım Zagreb'e gelmişti. Bana çok ilgi gösterdi. Beşiktaş'a gelme kararını o zaman vermiştim, bekledim ve buradayım. Belki ben de Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" derim. Sosyal medya hesabım yok, arkadaşlarım gönderdi ben de oradan izledim videoyu. Geçen sene Beşiktaş'a rakip olmuştum. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama lig maçlarını pek takip edemedim, geleceğim takım olduğu için bilgiler aldım. Modric bana Pepe'yi anlattı. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Mitrovic ile de tanışıyoruz, burada birlik olacağız"

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