SÜPER LİG

Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a ihtarname

Ekonomik olarak zor günler geçiren, hatta yardım kampanyası başlatan Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan kötü haber geldi Hırvat oyuncunun menajeri, Vida'nın alacaklarından dolayı Beşiktaş Kulübü’ne 11 milyon TL’lik ihtarname gönderdiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Domagoj Vida'nın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Domagoj Vida'nın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida şoku yaşanıyor. 31 yaşındaki oyuncunun alacaklarından dolayı kulübe ihtarname çektiği ortaya çıktı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan aynı zamanda kampanya başlatan siyah-beyazlılarda yönetimin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Domagoj Vida'nın, menajeri, 1.5 milyon euroluk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

  • Domagoj Vida bu sezon oynadığı 35 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Hırvat oyuncu 2018 yılında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Başkan resmen açıkladı: Mensah için Beşiktaş'la görüştük
Başkan resmen açıkladı: Mensah için Beşiktaş'la görüştük

Beşiktaş'ı 3-1 yenerek ligde kalma mücadelesinde kritik bir galibiyet alan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Bernard Mensah'ın transferine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Gözbaşı, transferin gözde ismi Ganalı orta saha için Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti.TRT Spor'a konuşan başkan Berna Gözbaşı, "Mensah için resmi olarak Beşiktaş ile görüştük. Lig bitene kadar sonuç ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.Bernard Mensah, bu sezon forma giydiği 23 Süper Lig maçında çıkıp 5 gol atıp 8 asist yaptı. Bir 965 dakika sahada kalan Ganalı futbolcu 8 kez sarı kart bir kez de kırmızı kart gördü.Rıdvan Dilmen'den Bernard Mensah için canlı yayında transfer iddiası

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