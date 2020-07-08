Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a ihtarname

Beşiktaş'ta Domagoj Vida şoku yaşanıyor. 31 yaşındaki oyuncunun alacaklarından dolayı kulübe ihtarname çektiği ortaya çıktı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan aynı zamanda kampanya başlatan siyah-beyazlılarda yönetimin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Domagoj Vida'nın, menajeri, 1.5 milyon euroluk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Domagoj Vida bu sezon oynadığı 35 karşılaşmada 4 gol kaydetti. Hırvat oyuncu 2018 yılında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak transfer edilmişti.