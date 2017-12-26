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Domagoj Vida'nın maliyeti belli oldu

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Domagoj Vida'nın maliyeti belli oldu. Siyah beyazlılar bonservis bedeli ödemeyeceği futbolcu için 1.5 milyon euro imza bedeli verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Vida'yı bonservis bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Vida'yı bonservis bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın 4.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Vida'nın maliyet detayları belli oldu. Siyah beyazlı kulüp bonservis bedeli ödemeyeceği futbolcu için 1.5 milyon euro imza parası verecek, kendisine de yıllık 3 milyon euro ödenecek.

İşte Domagoj Vida'nın transfer maliyeti;

  • Yıllık maaşı 3 milyon euro
  • İmza parası: 1,5 milyon euro
  • Sözleşme: 4,5 yıllık
Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'nın 24 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı. Hırvat futbolcu yeni formasıyla poz verdi.

Beşiktaş, Vida ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, Vida ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cenk Tosun Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dedi
Cenk Tosun Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dedi

Beşiktaş, transferi için uzun süredir uğraştığı Domagoj Vida'da mutlu sona çok yakın.Siyah-beyazlı kulüp Hırvat stoperle görüşmelere başlandığını borsaya bildirirken, sosyal medya hesabından da meşhur sloganı 'Come to Beşiktaş'ın' videosunu paylaştı.Kısa süre içerisinde büyük etkileşim alan videoda golcü oyuncu Cenk Tosun, Vida'yı Beşiktaş'a davet etti.İşte o paylaşım;#ComeToBeşiktaş ⚡ pic.twitter.com/xnr7OLUpkw&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017 Beşiktaş Vida'yı açıkladı

Beşiktaş Vida'yı açıkladı
Beşiktaş Vida'yı açıkladı

Siyah-beyazlılar Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Domagoj Vida'nın transferinde mutlu sona ulaştı.Kulüpten yapılan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Vida'nın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlandığı açıklandı.Hırvat savunmacının Beşiktaş'a 3,5 yıllık imza atması bekleniyor.Domagoj Vida&#39;nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır. #ComeToBeşiktaş ⚡️ pic.twitter.com/3eyuXFYaxU&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017

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