Domagoj Vida'nın maliyeti belli oldu

Beşiktaş'ın 4.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Vida'nın maliyet detayları belli oldu. Siyah beyazlı kulüp bonservis bedeli ödemeyeceği futbolcu için 1.5 milyon euro imza parası verecek, kendisine de yıllık 3 milyon euro ödenecek.

İşte Domagoj Vida'nın transfer maliyeti;

Yıllık maaşı 3 milyon euro

İmza parası: 1,5 milyon euro

Sözleşme: 4,5 yıllık

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'nın 24 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı. Hırvat futbolcu yeni formasıyla poz verdi.

Cenk Tosun Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dedi Beşiktaş, transferi için uzun süredir uğraştığı Domagoj Vida'da mutlu sona çok yakın.Siyah-beyazlı kulüp Hırvat stoperle görüşmelere başlandığını borsaya bildirirken, sosyal medya hesabından da meşhur sloganı 'Come to Beşiktaş'ın' videosunu paylaştı.Kısa süre içerisinde büyük etkileşim alan videoda golcü oyuncu Cenk Tosun, Vida'yı Beşiktaş'a davet etti.İşte o paylaşım;#ComeToBeşiktaş ⚡ pic.twitter.com/xnr7OLUpkw— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017 Beşiktaş Vida'yı açıkladı