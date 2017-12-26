Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Domagoj Vida'nın maliyeti belli oldu. Siyah beyazlılar bonservis bedeli ödemeyeceği futbolcu için 1.5 milyon euro imza bedeli verecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ın 4.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Vida'nın maliyet detayları belli oldu. Siyah beyazlı kulüp bonservis bedeli ödemeyeceği futbolcu için 1.5 milyon euro imza parası verecek, kendisine de yıllık 3 milyon euro ödenecek.
İşte Domagoj Vida'nın transfer maliyeti;
Yıllık maaşı 3 milyon euro
İmza parası: 1,5 milyon euro
Sözleşme: 4,5 yıllık
Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'nın 24 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı. Hırvat futbolcu yeni formasıyla poz verdi.
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