Domenec Torrent: Guardiola ile sürekli görüşüyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, yayıncı kuruluşa konuştu. Geldiği günden bu yana takımın geliştiğini belirten İspanyol hoca, kadro seçimi yaparken yabancı kuralına takıldıklarını söyledi. Torrent'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Takım kendini geliştirdi"

"Burada sadece 45 gün geçirdik, bunu sezon öncesi gibi düşünebilirsiniz. Alışma süreci geçirmek gerekiyor. Bazı değişiklikler yaptık, yeni konseptler getirdik. Uygulama için zaman gerekiyor. İlk geldiğimizde yedi gün içinde üç maça çıktık ve neredeyse antrenman bile yapamadık. Zor dönemde geldik, puan kazanmamız gerekiyordu. Benim oyun anlayışım üzerinden değerlendirmek gerekirse takım kendini geliştirdi."

"Gelişmeye devam ediyoruz"

"Takım Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında hem fiziksel hem de taktiksel açıdan gelişimleri gösterdi. 15 yıldır çalıştığım, kendimi adadığım oyun anlayışı üzerinden her gün daha iyiye gidiyoruz. Fiziksel olarak da geliştik."

"Duran toplardaki en iyi uzmanlardan birisiyle çalışıyoruz"

"Ekibimizde Jordi Guerrero var, İspanya'nın duran toplardaki en iyi uzmanlarından biri. Rakibin yaptığı son altı, yedi maçta savunmada ve hücumda neler yaptıklarına bakıyoruz. Son iki günde de onlara nasıl hücum edebilirize bakıyoruz."

"Reaksiyon gösterdik"

"Özellikle son maçta pozisyonel oynadığımızı ve taktiksel olarak geliştiğimizi düşünüyorum. Farklı koridorlarda oynadık. Top kayıplarında hızlı reaksiyon gösterdik. Her gün daha fazla gol pozisyonu üretiyoruz. Son maçta dört gol attık ama özellikle ikinci yarıda daha çok gol atabilirdik. 45 dakikayı sezon öncesi dönem gibi düşünebiliriz. Takım hem hücum hem savunmada gelişim gösteriyor."

"Sistem ile stil bazen karıştırılıyor"

"Takımdaki oyunculara uygun sistem oluşturmak gerekiyor, bu takımı biz kurmadık. Bizim zeki davranarak kaliteli oyuncuları da doğru kullanmamız gerekiyor. 4-3-3 ile bitirdik son iki maçı fakat içerideki oyuncuları kendi yönlerinde kullandık çünkü boşluk yaratabilelim. Kanat oyuncularımız ise çok açıkta oynadılar. Stil ise tartışılamaz aslında. Topa sahip olan, az top kaybı yapan, hatlar arasında oynama, geniş oynama, oyunu kaleciden kısa paslarla kurma, top kaybında da hemen reaksiyon gösterme... Top kaybında beş saniyede topu kazanma... Bu vazgeçilmez bir şey. Bu hem Pep'le hem de kendi yönettiğim takımlarda vazgeçmediğim anlayış, 15 yıldır çalıştığım şey budur. Hep birlikte hücum edip hep birlikte savunma yapacağız. Bu maçların hepsini kazanacağız anlamına gelmiyor. Benim için önemli olan şey nasıl kazandığımız ve bunu nasıl sürdüreceğimiz..."

Sistemi için zaman ve transfer mi gerekiyor?

"Yok, ben oyuncularımdan çok memnunum. 'Daha iyi oyuncuya ihtiyacımız var' demiyorum bazen farklı özelliklere sahip oyuncular gerekebiliyor. Ama şu anki oyuncularımız harika ve en iyi performansları çıkarmamız gerekiyor. Her günkü antrenmanda bir sonraki rakibe göre çalışıyoruz. Rakiplerin kanat oyuncularına göre değişiklikler de yapıyoruz. Kerem, Babel, Emre, Barış gibi yetenekli oyuncular, boşluklara göre riskler alabiliyor."

"Manchester City ile maç yapabiliriz"

"Guardiola'nın buraya maça gelmesi biraz zor, kendi fikstürleri sıkışık. Profesyonel çalışma dışında da yakın ilişkim var. Dostum diyebilirim, o aynısını söyler mi bilmiyorum. Sürekli irtibat halindeyiz. Maçımızı izlemeye gelemese bile belki bizimle bir maç yapar. Hem kulüpler açısından güzel olur hem de bu büyük ülkeyi, şehri görmüş ve keyfini çıkarmış olur. Herkes için iyi olur."

Manchester City'nin geniş oyuncu ağından transfer olabilir mi?

"Birçok kulüple yakın ilişkilerim var. Şu an odaklandığımız nokta bu ekiple bulunduğumuz durumdan çıkmak. Galatasaray büyüklüğündeki bir kulüp için sindirilmesi zor bir durum. Amacımız her hafta 3 puan."

Fernando Muslera'nın sakatlığı ve Inaki Pena'nın durumu...

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"Maç maç gidiyoruz aslında. Muslera antrenman yapmaya yeni başladı, sakatlık süreci uzundu. Nando'nun sadece saha içinde değil, saha dışında da ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Nando, Inaki'ye kulübü tanıması açısından yardımcı oluyor. Deneyimli oyunculardan beklediğimiz şey de bu. Kendilerinden daha tecrübesiz oyunculara yol göstermeli ve yardım etmeliler. Önemli olan oyuncu ya da antrenör değil; kulüptür. Nando da bunu her gün gösteriyor."

Erick Pulgar transferi

"Erick'ten memnunum ve daha fazla oynayacağını söyleyebilirim. Her ülkenin kendi alışkanlıkları vardır. Türkiye'de normalde rotasyon yapılıyor mu bilmiyorum, ben rotasyon yaparım nedenini de açıklayayım. Benzer özelliklerdeki oyuncular arasında rotasyon yapılırsa her an maça çıkmak için hazır olurlar ve aralarında tatlı bir rekabet olur. Rakibe göre de seçimler değişebiliyor. Pulgar iki dokunuşta çok rahat oynayabiliyor, kaliteli bir oyuncu ama Türkiye'ye gelip dilini bilmeden 15 günde alışmak kolay değil. Oyunculuğu dışında büyük bir karakteri olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşları da yardımcı oluyor. Birçok maçta oynadığını göreceğiz."

"8+3'ün etkisi oluyor"

"Taktiksel açıdan belli regülasyonlar var Morutan'ın durumuyla alakalı. 8+3'e takılabiliyor. Günün sonunda tüm oyuncularım iyi antrenman yapıyor. Rakibe göre hangi oyuncumuz daha faydalı olacaksa sahaya öyle çıkıyoruz."

"Terim sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok önemli bir isim"

"Sayın Terim sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok önemli bir isim. Kendisine çok saygı duyuyorum. Bu kadar büyük bir isimden sonra hangi teknik adam takımın başına gelse karşılaştırma yapılacaktı. Taraftarlarımızın şunu anlamasını rica ediyorum. Gelen antrenör, takımın iyiliği için gelmektedir. Galatasaray'ın çok büyük oyuncuları ve büyük antrenörleri oldu. Fakat hiçbiri sonsuza kadar yaşayamaz. Sayın Terim gibi birinin yerine gelmiş olmak kolay değil. Ben buraya Terim'e karşı mücadele etmek için veya kendimi onunla karşılaştırmak için gelmedim. Takımı bir durumdan çıkarmak için geldim. Hepimiz gelir geçeriz. Kulüp kalır."

"Bana Dome diyebilirsiniz"

"Benim ismim kolay bir isim değil. Sizlere kolaylık olması için bana Dome diyebilirsiniz. Beni Avrupa'da Dome olarak tanırlar."

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