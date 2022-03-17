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Domenec Torrent: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Torrent, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrent: Oyuncularımla gurur duyuyorum
​Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında sahasında 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, şu ifadeleri kullandı.

"Oyuncularımla gurur duyuyorum"

"İlk yarı bence gayet dengeli geçti. İkinci yarıda yediğimiz gol, çok da hak ederek değildi. Ama kurallara uymak gerekiyor. 10 kişi olduğumuz sırada Barcelona golü bulabildi. Gurur duyuyorum oyuncularımla. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum."

"Hepsinden memnunum"

"Morutan da Halil de kendilerini gösterdiler sahada. Oyuncuların hepsinden çok memnunum. Az oynayanlardan da çok oynayanlardan da... Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu gösterir şekilde oynadılar."

"Tebrik ettim"

"Başkan Laporta ile uzun yıllardır tanışıyoruz. Onu görmüşken tebrik ettim. O şekilde bir konuşmamız oldu."

"Ligi en iyi noktada bitirmek istiyoruz"

  • "3 gün içerisinde bir maçımız daha var. Yolculuk yapmamız gerekecek. Oyuncuların hepsi çok yorgunlar. Takımı iyi hale getirmemiz gerekiyor. Olabilecek en iyi noktada ligi bitirmek istiyoruz."

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