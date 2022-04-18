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Spor Domenec Torrent ve Kerem Aktürkoğlu arasında neler yaşandı?
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Domenec Torrent ve Kerem Aktürkoğlu arasında neler yaşandı?

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta teknik direktör Domenec Torrent ile futbolcusu Kerem Aktürkoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Oyundan çıktıktan sonra hocasına dert yanan Aktürkoğlu'nun ne söylediği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrent ve Kerem Aktürkoğlu arasında neler yaşandı?
Domenec Torrent ve Kerem Aktürkoğlu

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Yeni Malatya maçının sonunda oyundan alındıktan sonra teknik direktör Domenec Torrent ile kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. Milli oyuncunun bu esnada sinirli olduğu gözlemlenmişti. Aktürkoğlu maç sonunda İspanyol teknik adamla arasında geçen diyaloğu anlattı.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Geçen hafta tam iyileşmeden oynamıştım. Bu maçta da öyle. Hocama, 70 dakika oynayabileceğimi söylemiştim zaten. Çıkmadan bir şut çektim ve çekmemem gerekiyordu. Çıktığımda hocamızla onu konuştuk. Yanlış anlaşılma için özür diliyorum, aramızda bir sorun yok."

Domenec Torrent'in açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Kerem her maçta kendine inanılmaz yük bindiren bir oyuncu. Maç sonunda nasıl hissettiğini sordum. Her oyuncu, kendini en iyi şekilde oynuyor olarak görmek ister. Arada bir böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, takıma inanılmaz yardımcı oldun' dedim."
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