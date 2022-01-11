Domenec Torrent'in eski öğrencisi konuştu: "Ne istediğini açıklayamıyor"

Galatasaray'da futbol takımının yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor.
Sarı kırmızılıların yeni hocasının Flamengo günlerine dair açıklamalarda bulunan eski öğrencisi Willian Arao o dönem yaptığı açıklamalarda Torrent'in neden başarısız olduğunu anlattı.
Arao, Torrent'in istediklerini takıma iyi bir şekilde anlatamadığını ve sistemiyle ilgili sorunlar yaşandığını belirtti.
İşte Arao'nun Torrent'in Flamengo dönemine yönelik yapmış olduğu açıklamalar;
- -"Sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor. Ne yapmak istediğini ve talimatlarına uyulursa ne olacağını açıklayamıyor. Bunu kendisinden önce tek tek açıklayan Jorge Jesus’la arasında korkunç bir fark var."
- -"Oyuncularının önceden belirlenmiş pozisyonları savunmasını istiyor. Ama sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor."