Spor Domenec Torrentin eski öğrencisi konuştu "Ne istediğini açıklayamıyor"
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Domenec Torrent'in eski öğrencisi konuştu: "Ne istediğini açıklayamıyor"

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İspanyol teknik adam Domenec Torrent ile ilgili olumsuz açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Torrent'in eski öğrencilerinden Willian Arao'nun tecrübeli teknik adamın Brezilya dönemiyle ilgili sözleri sarı kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrentin eski öğrencisi konuştu: Ne istediğini açıklayamıyor
Domenec Torrent Brezilya ekiplerinden Flamengo'da kısa bir süre görev almıştı.

Galatasaray'da futbol takımının yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor.

Sarı kırmızılıların yeni hocasının Flamengo günlerine dair açıklamalarda bulunan eski öğrencisi Willian Arao o dönem yaptığı açıklamalarda Torrent'in neden başarısız olduğunu anlattı.

Arao, Torrent'in istediklerini takıma iyi bir şekilde anlatamadığını ve sistemiyle ilgili sorunlar yaşandığını belirtti.

İşte Arao'nun Torrent'in Flamengo dönemine yönelik yapmış olduğu açıklamalar;

  • -"Sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor. Ne yapmak istediğini ve talimatlarına uyulursa ne olacağını açıklayamıyor. Bunu kendisinden önce tek tek açıklayan Jorge Jesus’la arasında korkunç bir fark var."
  • -"Oyuncularının önceden belirlenmiş pozisyonları savunmasını istiyor. Ama sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor."

Willian Arao, 2016'dan bu yana Flamengo forması giyiyordu.
Willian Arao, 2016'dan bu yana Flamengo forması giyiyordu.

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