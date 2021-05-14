Dortmund güle oynaya kupaya uzandı

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Ayasofya’dan Aksa’ya selam

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir. Kudüs’te işgal ve zulmü engellemenin, İslam coğrafyasında huzur ve güvenliği temin etmenin ve daha güzel bayramlar yaşamanın yegane yolu, Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesidir” dedi.