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Dortmund güle oynaya kupaya uzandı

Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund, Leipzig'i 4-1 yenerek kupayı kazandı. Sarı-siyahlı ekibe zaferi getiren golleri Jadon Sancho ve Erling Haaland kaydetti.

Haber Merkezi AA
Dortmund güle oynaya kupaya uzandı
Haaland ve Sancho'nun maç sonu kupayla pozu

Almanya Kupası finali başkent Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda Leipzig ile Borussia Dortmund arasında oynandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 5. dakikada Jadon Sancho’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar 28. dakikada Erling Haaland ve 45+1. dakikada Jadon Sancho’nun topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Leipzig 71. dakikada Dani Olmo ile bulduğu golle skoru 3-1’e getirdi.

Borussia Dortmund 87. dakikada Haaland’ın attığı golle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Böylelikle Borussia Dortmund 1965, 1989, 2012 ve 2017’den sonra 5. kez Almanya Kupası’nı kazanmış oldu.

Leipzig ise 2019’un ardından ikinci kez final oynadı.

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