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Dorukhan Toköz kalıyor Loris Karius gidiyor

Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz’ün sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkı olmadığı ve takımda kalacağı öğrenilirken, Loris Karius'un ise önümüzdeki günlerde Türkiye’den ayrılacağı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Karius, siyah-beyazlı takımdaki performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Karius, siyah-beyazlı takımdaki performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddiasını yönetim yalanladı. Siyah-beyazlı idareciler genç oyuncunun takımda kalacağını açıklarken, kulübü FIFA’ya şikayet eden Loris Karius’un ise önümüzdeki günlerde ayrılacağını ifade etti.

Dorukhan Toköz’ün sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkının bulunmadığı belirtildi.

Bonservisi Liverpool’da bulunan Alman file bekçisiyle önümüzdeki sezon yola devam etmeyeceğini geçtiğimiz aylarda açıklayan Beşiktaşlı idareciler, Karius’un son yaşanan gelişmelerden sonra önümüzdeki günlerde Türkiye’den ayrılacağını ifade etti.

  • Alman file bekçisinin 15 gün içinde Türkiye’den ayrılarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

Dorukhan Toköz'den polemiklere cevap geldi: Ne kontrat, ne para talebim olur
Dorukhan Toköz'den polemiklere cevap geldi: Ne kontrat, ne para talebim olur

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde menajeri Necdet Ergezen’in siyah-beyazlılarla sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını belirtmesine ilişkin bir açıklama yaptı."Kulübümde mutluyum" Dorukhan, "Ben Beşiktaş’a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur. Başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş ile anlaşamadık

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