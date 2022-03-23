Spor Dragao Stadı Portekiz-Türkiye maçına ev sahipliği yapacak
FUTBOL FUTBOL

Dragao Stadı Portekiz-Türkiye maçına ev sahipliği yapacak

Dragao'daki ilk maç 2003'te Porto-Barcelona arasında oynandı. Messi, Barcelona formasını ilk kez bu maçta giydi. EURO 2004'ün açılışında Yunanistan, Portekiz'i 2-1 yendi. Portekiz'in Dragao'daki ilk golünü Ronaldo attı. Portekiz-Türkiye karşılamasının tüm biletleri tükendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dragao Stadı Portekiz-Türkiye maçına ev sahipliği yapacak
Dragao Stadı

Portekiz ile Türkiye, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında yarın Porto'daki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ejderha anlamına gelen stadın inşası 2001 yılında başladı. 2003 yılında tamamlanan stat 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2004) için inşa edildi. 98 milyon avroya mal olan Dragao Stadı, 50 bin kişilik kapasitesiyle ülkenin en büyük üçüncü stadı.

Stadın ilk maçı 2003 yılında Porto ile Barcelona arasında oynandı. Bu karşılaşma aynı zamanda Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona formasını ilk kez giydiği karşılaşma oldu. Porto'nun 2-0 kazandığı mücadelenin bir golü eski Beşiktaşlı Hugo Almeida'dan geldi. Porto'nun diğer golüne ise Derlei imza attı.

EURO 2004'ün açılış maçına ev sahipliği yaptı

Stadın ilk resmi maçı ise 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da açılış karşılaşması olan Portekiz-Yunanistan mücadelesiyle oldu. Yunanistan'ın 2-1 kazandığı mücadelede Portekiz'in bu stattaki ilk golü Cristiano Ronaldo'dan geldi. Portekiz, bu yenilginin ardından Dragao Stadı'nda oynadığı 10 maçı kaybetmedi.

Portekizliler kuzeyde bulunan Porto şehrindeki coşkulu taraftarlarına güvendiklerini söylüyor. Türkiye maçında baskıyı arttırmak için bu mücadelenin Dragao Stadı'na alma kararı verildi. Yalnızca futbol maçları değil, konserler ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan stat, şehir merkezine de yalnızca 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Biletler tükendi

Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi. Portekizliler de maç öncesinde stattaki hazırlıklarını sürdürdü. Stattaki tüm koltuklara Portekiz bayrakları maçtan bir gün önce bırakıldı.

Dünya Kupası yolu Portekiz'den geçiyor
SPOR
Dünya Kupası yolu Portekiz'den geçiyor

Stefan Kuntz: "Portekiz karşısında iyi bir oyun planımız olacak"
SPOR
Stefan Kuntz: "Portekiz karşısında iyi bir oyun planımız olacak"
TFFden EURO 2028 başvurusu

TFF'den EURO 2028 başvurusu

​Türkiye, Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için aday
Teklif reddedildi

Teklif reddedildi

​İBB'nin öğrenci kartlarına kademeli tarife talebi geri döndü.
Gören telefona sarıldı

Gören telefona sarıldı

Dünyada daha önce bir benzerine daha rastlanmadı.

​Simgelerin köprüsüne ilgi yoğun.

​Stoltenberg: Rusya'ya yönelik yeni kararlar alınacak

​Bakanlık duyurdu: Kur korumalı mevduat hesabı 591 milyar TL'ye ulaştı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.