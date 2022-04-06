Dünya devleri peşinde koşuyordu artık kimse yüzüne bakmıyor

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Müsilaj kâbusunun nedeni belli oldu: 400 sayfalık rapor hazırlandı

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj kâbusu için rapor hazırlandı, nedeni açıklandı. TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, 400 sayfalık raporunu dün Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a da sundu. Raporda müsilaja neden olan faktörlerin yanında kontrolü ve önlenmesine ilişkin öneriler yer aldı. "Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumunda en önemli faktör sudaki besin maddeleri oranının artmasıdır" denilen raporu hazırlayan komisyon başkanı Mustafa Demir, biyolojik arıtma tesislerinden geçmeden Marmara Denizi'ne atık su verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yasal çalışmaların alt yapısına başlandı" diyen Demir, hedefin Marmara'ya atık suların verilmemesi olduğunu belirtti.