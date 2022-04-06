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Spor Dünya devleri peşinde koşuyordu artık kimse yüzüne bakmıyor
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Dünya devleri peşinde koşuyordu artık kimse yüzüne bakmıyor

Ocak ayı transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin peşinde koştuğu yıldız futbolcu Diego Costa boşta kaldı. Brezilya asıllı İspanyol futbolcu menajeri aracılığıyla haber yolladığı hiçbir kulüpten olumlu yanıt alamadı. Müzmin sakat olduğu iddia edilen Costa'nın futbola veda etmesi de seçenekler arasında yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya devleri peşinde koşuyordu artık kimse yüzüne bakmıyor
Diego Costa, Atletico Madrid dönemi sonrasında Chelsea'de forma giymiş ve Premier Lig'de de dikkat çekici performanslara imza atmıştı.

Bir dönem Dünya futbolunda attığı gollerle adından söz ettirmeyi başaran Diego Costa kötü bir süreçten geçiyor.

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'dan ayrıldıktan sonra takım arayan ve haber yolladığı hiçbir kulüpten olumlu yanıt alamayan tecrübeli futbolcunun kariyerini sonlandırabileceği konuşuluyor.

Ocak ayında Türkiye'den birçok takımın gündemine giren oyuncunun parayı ilk seçenek olarak görmesi ve sakatlığıyla ilgili ortaya çıkan iddialar geleceğini tehlikeye soktu.

  • Diego Costa, 7 Ocak gününden bu yana serbest oyuncu statüsünde. 33 yaşındaki futbolcu son olarak Brezilya Ligi'nde forma giydi. Tecrübeli futbolcu kariyerinde çıktığı 495 maçta 186 gol atma başarısı göstermişti.
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