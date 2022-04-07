Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Dünya futbolunun en büyük pişmanlıklarından biri oldu Tarihin en kötü transferi
FUTBOL FUTBOL

Dünya futbolunun en büyük pişmanlıklarından biri oldu: Tarihin en kötü transferi

Dünya futbolunda dev kulüpler, zaman zaman yüksek bonservis bedelleri karşılığında kadrolarına takviye yapıyorlar. Bu takviyeler genel anlamda olumlu sonuçlar verse de olumsuz örnekleri de mevcut. Yakın tarihte Real Madrid'in Chelsea'den transfer ettiği Eden Hazard, olumsuz örneklerden bir tanesi. Belçika Milli Takımı oyuncusu olan 31 yaşındaki futbolcu, eflatun beyazlı kulübe geldiğinden bu yana adeta yokları oynadı. Kulübe çok büyük bir mali yük çıkartan futbolcu, gol ve asistlerinden daha çok sakatlıklarıyla haber oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya futbolunun en büyük pişmanlıklarından biri oldu: Tarihin en kötü transferi
Eden Hazard, Real Madrid tarihinin en başarısız transferlerinden biri olarak gösteriliyor.

İspanyol basını, Real Madrid'de üçüncü sezonunu geçiren ve sürekli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen Hazard'ın bir kez daha sakatlandığını açıkladı.

Real Madrid, Belçikalı futbolcunun iyileşme süreciyle ilgili bilgi vermezken, İspanyol spor basını sakatlığın ciddi olduğunu ve Hazard'ın sezonu kapatmış olabileceğini belirtti.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana defalarca sakatlık sorunu yaşayan ve toplam 68 maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen 31 yaşındaki Hazard, son olarak uyluk sorunları sebebiyle 45 gün takımdan uzak kalmıştı.

  • İspanyol basını, Haziran 2019'da İngiltere'nin Chelsea takımından transfer edilen Hazard için Real Madrid Kulübünün daha önce yazıldığı gibi 100 milyon Euro değil de 160 milyon Euro ödediğini ileri sürüyor.

Eden Hazard, Real Madrid forması altında çıktığı 65 resmi maçta 6 gol attı, 10 da asist yaptı.

Rusya ve Ukrayna anlaştı: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor açılacak

Rusya ve Ukrayna anlaştı: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor açılacak
Dumaya erişim engeli

Duma'ya erişim engeli

​Rusya'ya yönelik son adım Youtube'dan geldi.
Rus zenginlere yaptırım darbesi: 30 milyar euroluk varlıkları donduruldu

​Trafik kazaları en aza indirilecek.

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

​Büyükşehir , binlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Karabük'te heyelan

Karabük'te heyelan

Yol çöktü, 2 binada hasar var.

Sadece 20 bin liraya yaptı

Sadece 20 bin liraya yaptı

Görenler inanamadı​: İlk halinden eser yok.

​Kanlı saldırının ardındaki isim belli oldu.

​İsrail'in 'Deyr Yasin Katliamı'nın üzerinden 74 yıl geçti.

Altı 6 kattan fazla artması öngörülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.