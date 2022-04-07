Dünya futbolunun en büyük pişmanlıklarından biri oldu: Tarihin en kötü transferi

İspanyol basını, Real Madrid'de üçüncü sezonunu geçiren ve sürekli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen Hazard'ın bir kez daha sakatlandığını açıkladı.
Real Madrid, Belçikalı futbolcunun iyileşme süreciyle ilgili bilgi vermezken, İspanyol spor basını sakatlığın ciddi olduğunu ve Hazard'ın sezonu kapatmış olabileceğini belirtti.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana defalarca sakatlık sorunu yaşayan ve toplam 68 maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen 31 yaşındaki Hazard, son olarak uyluk sorunları sebebiyle 45 gün takımdan uzak kalmıştı.
- İspanyol basını, Haziran 2019'da İngiltere'nin Chelsea takımından transfer edilen Hazard için Real Madrid Kulübünün daha önce yazıldığı gibi 100 milyon Euro değil de 160 milyon Euro ödediğini ileri sürüyor.
Eden Hazard, Real Madrid forması altında çıktığı 65 resmi maçta 6 gol attı, 10 da asist yaptı.