Dünya futbolunun en değerli maçı İngiltere'de oynanacak

İngiltere Championship'ten Premier Lig'e çıkacak son takım yarın oynanacak Play-Off finaliyle belli olacak. Bu karşılaşma maddi boyutlarıyla da çok kritik bir önem taşıyor.

Dünyanın en değerli maçı olarak lanse edilen Play-Off finalini kazanan ekip 150 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Bu rakam Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın elde ettiği gelirden bile daha fazla.

Championship play-off finalini kazanan takım Şampiyonlar Ligi'nin kazanan ekipten 10 katı daha fazla gelir elde ediyor.

Brentford ve Fulham arasında oynanacak maçın kazananının büyük bir kazanç elde edeceği mücadele yarın 21.45'te oynanacak.

İngiltere Championship'te Leeds United ve West Bromwich lig sıralamasında birinci ve ikinci olarak Premier Lig'e direkt katılım hakkı elde etmişti.



