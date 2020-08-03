PREMİER LİG

Dünya futbolunun en değerli maçı İngiltere'de oynanacak

İngiltere'de yarın çok kritik bir maç oynanacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım hem dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'e yükselecek hem de çok ciddi bir kazancı kasasına koyacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brentfordlu taraftarlar takımlarının son maçlarını stadyum dışından takip etmişti.

Brentfordlu taraftarlar takımlarının son maçlarını stadyum dışından takip etmişti.

Fotoğraf: JOHN SIBLEY

İngiltere Championship'ten Premier Lig'e çıkacak son takım yarın oynanacak Play-Off finaliyle belli olacak. Bu karşılaşma maddi boyutlarıyla da çok kritik bir önem taşıyor.

Dünyanın en değerli maçı olarak lanse edilen Play-Off finalini kazanan ekip 150 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Bu rakam Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın elde ettiği gelirden bile daha fazla.

  • Championship play-off finalini kazanan takım Şampiyonlar Ligi'nin kazanan ekipten 10 katı daha fazla gelir elde ediyor.

Brentford ve Fulham arasında oynanacak maçın kazananının büyük bir kazanç elde edeceği mücadele yarın 21.45'te oynanacak.

  • İngiltere Championship'te Leeds United ve West Bromwich lig sıralamasında birinci ve ikinci olarak Premier Lig'e direkt katılım hakkı elde etmişti.


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