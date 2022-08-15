Dünya futbolunun fenomeni Cristiano Ronaldo kulüp bulamıyor

Dünya futbolunun yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kötü günler geçiriyor.

Portekizli yıldız, takımının transfer hedefleri ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasından dolayı ayrılık planları yapıyor. Bu amaçla menajerine tam yetki veren yıldız isim Devler Ligi'nde mücadele edecek birçok takımla temasa geçti. 37 yaşındaki golcü bu takımların hiçbirinden olumlu yanıt alamadı.

Jorge Mendes'in Bayern Münih, Atletico Madrid, Real Madrid, Milan ve Inter'e önerdiği futbolcuya geri dönüş yapılmaması sosyal medyada da tartışılmaya başlandı.

Hal böyle olunca Manchester United'la sezona başlayan Portekizli yıldız, teknik direktör Erik ten Hag ile de problem yaşıyor. Hollandalı antrenörün takım disiplinini sağlamak adına sezonun ilk maçında Ronaldo'yu yedek oturtması ve basın yoluyla verdiği mesajlar tecrübeli futbolcuyu huzursuz etti.

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Manchester'da bir geleceği olmadığını düşünen futbolcunun transfer sezonu bitmeden Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımla anlaşmayı umduğu ve menajeriyle bu hedef doğrultusunda çalışma içerisinde olduğu belirtiliyor.