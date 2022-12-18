Süper Lig ne zaman başlayacak? 15. hafta fikstürü

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sona erdi ve finalde Fransa'yı penaltılarda yenen Arjantin şampiyonluğa ulaştı. Dünya Kupası nedeniyle ara verilen ligler yeniden başlayacak.
Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlayacak?Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmişti. Şampiyonanın tamamlanmasının ardından Süper Lig yeniden başlayacak. Süper Lig'in 15. haftası 23 Aralık Cuma günü Antalyaspor - MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor - Medipol Başakşehir maçlarıyla başlayacak.
Süper Lig 15. hafta fikstürü
- 23 Aralık Cuma
- 20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
- 20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir
- 24 Aralık Cumartesi
- 13.30 Hatayaspor - Giresunspor
- 16.00 Kasımpaşa - Sivasspor
- 19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
- 25 Aralık Pazar
- 13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
- 16.00 Konyaspor - Alanyaspor
- 16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş
- 19.00 Galatasaray - İstanbulspor