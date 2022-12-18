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Süper Lig ne zaman başlayacak? 15. hafta fikstürü

2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig araya girmişti. 18 Aralık itibarıyla Dünya Kupası sona erdi ve Arjantin şampiyon oldu. Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Süper Lig yeniden başlayacak. Peki Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig hangi gün başlayacak? Fikstür belli oldu mu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlayacak? Fikstür belli oldu mu?
Süper Lig

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sona erdi ve finalde Fransa'yı penaltılarda yenen Arjantin şampiyonluğa ulaştı. Dünya Kupası nedeniyle ara verilen ligler yeniden başlayacak.

Dünya Kupası sonrası Süper Lig ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmişti. Şampiyonanın tamamlanmasının ardından Süper Lig yeniden başlayacak. Süper Lig'in 15. haftası 23 Aralık Cuma günü Antalyaspor - MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor - Medipol Başakşehir maçlarıyla başlayacak.

Süper Lig 15. hafta fikstürü

  • 23 Aralık Cuma
  • 20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
  • 20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir
  • 24 Aralık Cumartesi
  • 13.30 Hatayaspor - Giresunspor
  • 16.00 Kasımpaşa - Sivasspor
  • 19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
  • 25 Aralık Pazar
  • 13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
  • 16.00 Konyaspor - Alanyaspor
  • 16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş
  • 19.00 Galatasaray - İstanbulspor

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