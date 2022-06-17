Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 16 şehri açıkladı.
48 takımın mücadelede edeceği Dünya Kupası, ABD'nin Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle, Meksika'nın Guadalajara, Mexico City ve Monterrey, Kanada'nın ise Toronto ve Vancouver kentlerinde düzenlenecek.
- Meksika'nın daha önce 1970 ve 1986, ABD'nin de 1994'te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda bu heyecana Kanada ilk kez ortak olacak.