Dünya Kupası'nda güvenlik üst seviyedeydi

Kupa öncesinde yine Batı tarafından köpürtülen başlıklardan bir tanesi de güvenlik konusuydu. Şampiyonada güvenlik görevini yerine getiren ülkelerin arasında Türkiye başta olmak üzere, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, ispanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Pakistan, Ürdün ve Filistin vardı.
En büyük pay Türk askerinin ve polisinin
Ancak bu ülkeler arasında en büyük pay sahibi Türk askeri ve Türk polisi oldu. 3 bin çevik kuvvet ve takviye hazır kuvvet personeli, 100 özel harekat personeli, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 30 çevik kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba uzmanı ve diğer koordinatör personel olmak üzere toplam 3 bin 250 personel görevlendirildi.
- Türk polisi, ağırlıklı olarak stadyumlar ve takımların konaklayacağı otellerin güvenliğinden sorumlu oldu. FIFA tarafından, Katar'daki Dünya Kupası'nın şu ana kadarki dünya kupaları içerisinde en düzenli ve olaysız organizasyon olduğu açıklandı.
Mehmet Ayan: Katar Polis Gücü'nde çalışan 3 bin Türk evladımız görevini layıkıyla yerine getirdi. Bir organizasyona siyasi açıdan bakarsanız, bu finalden zevk alma şansınız kalmaz. @tvnet @mehmetayan75 #4x4Futbol pic.twitter.com/yajtbwDm7d
Mehmet Ayan: Katar Polis Gücü'nde çalışan 3 bin Türk evladımız görevini layıkıyla yerine getirdi. Bir organizasyona siyasi açıdan bakarsanız, bu finalden zevk alma şansınız kalmaz. @tvnet @mehmetayan75 #4x4Futbol pic.twitter.com/yajtbwDm7d— SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022