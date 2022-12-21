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Dünya Kupası'nda güvenlik üst seviyedeydi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, Batı'ya göre güvenlik sorun olacaktı. Fakat Dünya Kupası boyunca hiçbir sorun çıkmazken, başta Türk polisi olmak üzere, diğer ülkelerin polisleri de turnuva boyunca Katar'da yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupasında güvenlik üst seviyedeydi
Türk polisi ve askeri, Katar'da görev yaptı.

Kupa öncesinde yine Batı tarafından köpürtülen başlıklardan bir tanesi de güvenlik konusuydu. Şampiyonada güvenlik görevini yerine getiren ülkelerin arasında Türkiye başta olmak üzere, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, ispanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Pakistan, Ürdün ve Filistin vardı.

En büyük pay Türk askerinin ve polisinin

Ancak bu ülkeler arasında en büyük pay sahibi Türk askeri ve Türk polisi oldu. 3 bin çevik kuvvet ve takviye hazır kuvvet personeli, 100 özel harekat personeli, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 30 çevik kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba uzmanı ve diğer koordinatör personel olmak üzere toplam 3 bin 250 personel görevlendirildi.

  • Türk polisi, ağırlıklı olarak stadyumlar ve takımların konaklayacağı otellerin güvenliğinden sorumlu oldu. FIFA tarafından, Katar'daki Dünya Kupası'nın şu ana kadarki dünya kupaları içerisinde en düzenli ve olaysız organizasyon olduğu açıklandı.

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