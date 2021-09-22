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En fazla kazanan futbolcu belli oldu

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listeyle birlikte dünyada en fazla kazanan futbolcu belli oldu.

Haber Merkezi AA
Dünyada en çok kazanan futbolcu kim?
Neymar-Messi-Ronaldo

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon euro ile 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Messi 2. sırada yer aldı

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon euro kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti.

Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı Neymar, 95 milyon euro geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

  • Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:
  • 1- Cristiano Ronaldo Manchester United 125 milyon euro
  • 2- Lionel Messi PSG 110 milyon euro
  • 3- Neymar PSG 95 milyon euro
  • 4- Kylian Mbappe PSG 43 milyon euro
  • 5- Muhammed Salah Liverpool 41 milyon euro
  • 6- Robert Lewandowski Bayern Münih 35 milyon euro
  • 7- Andres Iniesta Vissel Kobe 35 milyon euro
  • 8- Paul Pogba Manchester United 34 milyon euro
  • 9- Gareth Bale Real Madrid 32 milyon euro
  • 10- Eden Hazard Real Madrid 29 milyon euro

Ronaldo en çok kazanan futbolcular listesinde zirvede yer alıyor.
Ronaldo en çok kazanan futbolcular listesinde zirvede yer alıyor.

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