Spor Dursun Özbek "En iyi kadroyu kuracağız"
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Dursun Özbek: "En iyi kadroyu kuracağız"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda eksikleri gidermek ve iddialı bir takım kurmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dursun Özbek: En iyi kadroyu kuracağız
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın, Çekya'nın Sigma Olomouc ekibini 2-0 yendiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarının çok iyi ve istenilen şekilde şekilde devam ettiğinin altını çizen Özbek, "Takım giderek gelişiyor. Hazırlık dönemi çok iyi devam ediyor. Özellikle maçın ikinci yarısındaki oyunumuz çok iyiydi. Mustafa Muhammed üçüncü golü kaçırdı. Ben takımın oyunundan memnunum. Özellikle taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar için ayrılan tribün tamamen dolu. Onların desteği performansımızı arttırıyor." diye konuştu.

Takımdaki eksikliklerini bildiklerini her defasında dile getirdiklerini belirten Özbek, "Zaten bu hazırlık çalışmaları onu da gösteriyor. Eksiklerimizi telafi etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Teknik kadro ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım konunun üzerine eğilmiş vaziyette. Yeni sezon için en iyi kadroyu kuracağız. İyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni oyuncuları bir an önce takıma katmak için gece gündüz çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Özbek, Yunus Akgün ve Emin Bayram'ın performansıyla ilgili olarak da "Yunus bir gol ve bir asistle oynadı. Harikaydı. Emin de çok güzel, hatasız oynadı. Galatasaray'ın büyük bir kazanımıdır." dedi.

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