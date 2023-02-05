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Spor

Dursun Özbek: Herkes için adalet istiyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Özbek kulüplere çağrıda bulunurken, "Herkes için adalet istiyoruz" dedi.

22:14 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dursun Özbek

Dursun Özbek

Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek hem liderliği hem galibiyet serisini sürdürdü. Sarı kırmızılılar ligdeki galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, "Şampiyonluk yürüyüşümüz tam gaz devam ediyor." dedi.

Başkan Özbek, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalarla ilgili de konuştu.

''Herkes için adalet istiyoruz''

Dursun Özbek, "Futbola gönül veren bütün izleyiciler bilmeli ki, biz sadece rakibiz. Birbirimize düşmanlık beslememizin gereği yok. Biz aynı vatanın çocuklarıyız. Türk sporunu kalkındırmaya çalışıyoruz. Dostluğu ve sporun ne olduğunu idrak ederek konuşmalıyız. Biz düşman olamayız! Aynı hamurdan yapıldık." şeklinde konuştu.

"Kulüpler Birliği Vakfı toplanmalı, konuyla ilgili herkesin görüşü alınmalı" diyen Özbek, "Herkes için adalet istiyoruz. Herkes için adaletin yapılacağı yer Kulüpler Birliği Vakfı'dır. Son günlerde daha da tırmanabilecek gibi bir sorun var, çözüm adresi belli. Bu sorun, Türk futbolunun sorunuysa, Kulüpler Birliği'nde bütün başkanlar bir araya geliyor. Herkes burada söz sahibi. Hiç vakit kaybetmeden toplanmalıyız ve tüm başkanların görüşü alınsın." ifadelerini kullandı.



#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Süper Lig
1 saat önce
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Dursun Özbek: Herkes için adalet istiyoruz
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