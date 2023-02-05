Dursun Özbek: Herkes için adalet istiyoruz

Dursun Özbek, "Futbola gönül veren bütün izleyiciler bilmeli ki, biz sadece rakibiz. Birbirimize düşmanlık beslememizin gereği yok. Biz aynı vatanın çocuklarıyız. Türk sporunu kalkındırmaya çalışıyoruz. Dostluğu ve sporun ne olduğunu idrak ederek konuşmalıyız. Biz düşman olamayız! Aynı hamurdan yapıldık." şeklinde konuştu.

"Kulüpler Birliği Vakfı toplanmalı, konuyla ilgili herkesin görüşü alınmalı" diyen Özbek, "Herkes için adalet istiyoruz. Herkes için adaletin yapılacağı yer Kulüpler Birliği Vakfı'dır. Son günlerde daha da tırmanabilecek gibi bir sorun var, çözüm adresi belli. Bu sorun, Türk futbolunun sorunuysa, Kulüpler Birliği'nde bütün başkanlar bir araya geliyor. Herkes burada söz sahibi. Hiç vakit kaybetmeden toplanmalıyız ve tüm başkanların görüşü alınsın." ifadelerini kullandı.