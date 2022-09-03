Spor Dursun Özbekten Icardi sorusuna kaçamak cevap
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Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna kaçamak cevap

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Mauro Icardi sorusu yöneltildi. Özbek, "Galatasaray Başkanı olarak kulübün menfaatlerini korumam gerekiyor. Icardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin" dedi.

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Haber Merkezi Diğer AA
Dursun Özbek Icardi transferi için ne dedi?
Dursun Özbek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla İTO bünyesinde görev alan Galatasaraylı meclis ve komite üyeleri, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'ndaki kahvaltı programında bir araya geldi.

"Galatasaray Arda'nın yuvası"

Başkan Özbek, yeşil sahalara veda eden Arda Turan’ın Galatasaray’ın bir değeri olduğunu belirterek, “Uluslararası boyutta da başarılı olmuş bir sporcu. Futbolu daha yeni bıraktı. Arda’nın önce bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Arda’nın yuvasıdır. Bu manada kendisini hazırlaması, hazırlıkları bittikten sonra görev alması kaçınılmazdır” diye konuştu.

Özbek, Kerem Aktürkoğlu’nun form düşüklüğü yaşadığı yönündeki soruya, “İlgili arkadaşlarımız devamlı kendisiyle görüşme halinde. Önümüzdeki haftalarda performansının yükseleceği, geçen seneki formunu yakalayacağından hiç şüphem yok” yanıtını verdi.

"Yeni isimleri kadromuza katmak için çalışıyoruz"

Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin transferiyle ilgili soru üzerine ise Özbek, "Galatasaray Başkanı olarak kulübün menfaatlerini korumam gerekiyor. Icardi sorusuna şu an vereceğim cevabın Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Bunu sorarken siz de biliyorsunuz ama yine de sormaya devam ediyorsunuz. Beklenmesi gerektiğini, transfer çalışmalarına devam ettiğimizi söyleyebilirim. Yeni isimleri kadromuza katmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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