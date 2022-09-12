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Dursun Özbek konuşuyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Mecidiyeköy'deki

binayı rezidans projesine çevirdiklerini belirten Özbek, "160 dairenin satışından 1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dursun Özbek konuşuyor
Dursun Özbek

Süper Lig'de yaptığı transferlerle bütün dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, kulüp televizyonunda konuşuyor.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Amacımız sadece sportif başarı değil"

"Cumhuriyetimizin 100. yılında başarılı olmak istiyoruz. Amacımız sadece sportif başarı değil. Mali bağımsızlığımızı kazanmak."

"Mecidiyeköy'deki binamızı rezidans projesine çevirdik"


"İstanbul'un en önemli bölgesinde, Mecidiyeköy'deki gayrimenkulün geliştirilmesi için çok daha önce de çalışıyorduk. Seçildikten sonra buranın akıbetine dair görev bize düşüyor. Daha önce otel binası olarak tasarlanan Mecidiyeköy'deki binamızı rezidans projesine çevirdik. Neden çevirdik, bölgedeki gelişim ve talepler göz önünde bulundurulunca rezidans modelinin daha uygun olacağına karar verdik."

"1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz"


"160 adet daire çıkardık bu projede. Kategori 1'deki daireleri özellikle Galatasaraylı üyelerimizin dikkatine sunmak ve onların almasını istiyoruz. Bunun dışında kalan yerleri de yabancılara satmaya planlıyoruz. 160 dairenin satışından 1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz. Bu paranın yarısı, Bankalar Birliği'ndeki kredinin 2 milyar 200 TL olan ana para hesabının bir kısmını kapatmaya gidecek. Diğer yarısı, Galatasaray'ın Kemerburgaz ve Florya'daki faaliyetlerine destek vermek için kasaya girecek."

"Galatasaray Adası'nın tapusunu aldık"

"Galatasaray Adası'nda hazineye ait olan parsellerin tapusunu 30 yıllığına aldık. Bu tapular üst kullanım hakkı tapusudur. Bu tapuları aldıktan sonra ada üzerinde proje geliştirme şansınız olur."

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