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Spor

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt: Onlar giderken biz dönüyorduk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

14:36 . 1/08/2023 Salı
DHA
Dursun Özbek iddialara cevap verdi.

Dursun Özbek iddialara cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalarda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili, "Yöneticisine söyledim. Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim, kamuoyu da rahat etsin, biz de rahat edelim, gerginlik bitsin bir daha da konuşmayalım. Yönetici, 'O senin karşına çıkamaz ki hitabet kabiliyeti yok' ifadelerini kullanmıştı.


Daha sonra Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Selim Soydan da bu yöneticinin Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk olduğunu iddia etmişti.


Dursun Özbek, konuyla ilgili, "İkinci başkanım Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir" dedi.


'Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar'

"İkinci başkanım Metin Öztürk kardeşimi bir polemik içine çekmeye çalışıp, buradan Galatasaray'a vurmaya çalışıyorlar. Kendisi iyi bir Galatasaraylıdır, neyi ne zaman söyleyeceğini de çok iyi bilir"


"Ali Cengiz oyunlarını yapanlara hatırlatmak isterim; onlar giderken biz dönüyorduk"


"Açıklamalarında dedikleri gibi fıtratlarında olmayan şeyleri yapmaya başladılar. Yalnız ben şimdiden söyleyeyim, Galatasaray'ı karıştırmaya ne güçleri, ne kalibreleri, ne de geçmişleri yeter" şeklinde konuştu.





#Dursun Özbek
#Ali Koç
#Metin Öztürk
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