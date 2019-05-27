Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da

Roma'nın dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko'nun, Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği belirtildi.

Asist Anazaliz'den Ahmet Ercanlar'ın haberine göre Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilen Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile özel bir görüşme yapacak.

33 yaşındaki Dzeko, bu sezon 40 resmi maça çıkarken 14 gol atıp 11 de asist yaptı. 1.93 boyundaki futbolcunun Roma ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

2016-17 sezonundan beri Roma'da forma giyen Dzeko, daha önce Premier Lig'de Manchester City ve Bundesliga'da Wolfsburg formalarını da giymişti.

Deneyimli oyuncu, kaptanı olduğu Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını ise 101 maçta giyerken 55 de gol attı.