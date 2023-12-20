Ecmel Faik Sarıalioğlu federasyona yüklendi: TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettik

Süper Lig'de dün oynanan İstanbulspor-Trabzsonpor maçında takımı sahadan çeken kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve yardımcısı Bayram Saral basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun açıklamaları:

'TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettik'

"Kulübümüzün sadece kendi maddi imkanlarıyla disiplinli bütçesinden, sportmence yarışmasından asla taviz vermeyerek sürdürdüğü lig mücadelesinde hemen hemen tüm kulüplerin ittifakla yakındığı sorunların ve hakem hatalarının mevcut TFF ve MHK tarafından sona erdirilmeyeceği, kulüplere ilişkin büyük küçük, medya gücü olan olmayan, sesi çok çıkan az çıkan şeklinde ayrımcılığın devam edeceğine ve artık bu hususların düzelmeyeceği kanaatimiz oluştuğundan, onurlu ve vicdan sahibi spor adamı sorumluluğuyla TFF ve MHK'ye olan güvenimizi tamamen kaybettik"





'Tesadüfen Trabzonspor maçına rastladı'

"Neden Trabzonspor maçı? Çünkü bu maça rastladı. Bir VAR 5 dakika karar veremiyorsa, 73. dakikada takımı maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu TFF ve hakemler. Bu tesadüfen bu maça rastladı. Benden fazla kimse Trabzonlu olmasın. Ben Trabzonluluğumu kimseye değişmem. Hiçbir Trabzonlu benden daha çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu değildir. Biz doğduk doğalı onla büyüdük. İstanbulspor'un sahibiyiz ve İstanbulspor için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz"





'TFF bize randevu vermedi'

"TFF tam saat 15.00'te aradı. Telefonum sessizdeydi, cevap veremedim. Müslüm Özmen Bey aradı, sonra Bayram Saral Bey'i aradı. Yan yanaydık. Kendisiyle ve Büyükekşi ile konuştum. Israrla verdi telefonu. Kendisini dinledim. Ne düşünüyorsam, aday olduğu günden bugüne, hepsini tekrar söyledim. Sayın TFF başkanımızın yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından asla söylemedim. 20 kişinin içinde ne konuştuysam, her yerde aynı şeyi konuştum. Bize randevu vermediler. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelin dediler"









'Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil'

"Bugün Süper Lig'de oynuyorum. 8 senede 3 sefer şampiyon oldum, buraya kadar geldim. Bugün itibarıyla 1 lira borcum yok, ne futbolcuya ne SSK'ya ne herhangi bir yere. Kime ne kadar borcumuz var sezon sonuna kadar onları ödemekle mükellefiz. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bilmem ne sorun değil. Burada adalet olması lazım. İstanbulspor'un bir Kütahyaspor'dan, Kayserispor'dan, Zonguldakspor'dan bir başka olmaması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Bir sürü söylenecek şey var. İstanbulspor ile alakalı konuşuyoruz sadece. Takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, bu. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil"





'Çocuklara galip gelmiş gibi prim vereceğim'

"Futbolcular haklı. Tek özür dilemem gereken sporcularım ve teknik ekibim. Kimseden özür dilemem. Hepsinin çoluk çocuğu var, hepsinin bu maçta galip gelirseler prim hakkı var, bilmem neyi var. Bu çocuklar maçta galip gelmiş gibi prim vereceğim"































