Edin Dzeko'da işlem tamam: İmza atmak için geliyor

Edin Dzeko
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Sarı - lacivertlilerde Enner Valencia'nın ayrılığı sonrasında yeni bir golcü takviyesinin yapılması planlanmıştı.
Dzeko yarın İstanbul'a geliyor
Arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko gelmişti. Yıldız golcünün yarın İstanbul'a gelip imza 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu sezon Inter formasıyla 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.