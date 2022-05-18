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Eintracht Frankfurt-Rangers | Canlı

UEFA Avrupa Ligi final maçında Eintracht Frankfurt ve Rangers karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eintracht Frankfurt-Rangers | Canlı
Eintracht Frankfurt-Rangers

Kupa 2 de final heyecanı yaşanıyor. Alman ekibi Eintracht Frankfurt İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek. İki ekipte hem kupayı kazanmak hem de seneye Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele edecek. Karşılaşama TV 8,5'ten şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

  • İlk 11'ler
  • Eintracht Frankfurt: Trapp, Touré, Tuta, Ndicka, Knauff, Rode, Sow, Kostic, Lindström, Borré, Kamada
  • Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent
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