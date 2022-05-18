Eintracht Frankfurt-Rangers | Canlı

Kupa 2 de final heyecanı yaşanıyor. Alman ekibi Eintracht Frankfurt İskoç ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek. İki ekipte hem kupayı kazanmak hem de seneye Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele edecek. Karşılaşama TV 8,5'ten şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İlk 11'ler

Eintracht Frankfurt: Trapp, Touré, Tuta, Ndicka, Knauff, Rode, Sow, Kostic, Lindström, Borré, Kamada

Trapp, Touré, Tuta, Ndicka, Knauff, Rode, Sow, Kostic, Lindström, Borré, Kamada Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent

McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Lundstram, Jack, Kamara, Wright, Aribo, Kent