LA LİGA

El Clasico'da Real Madrid rüzgarı: Messi yıkıldı Ramos ve arkadaşları kazandı

İspanya LaLiga’nın 6’ncı haftasında Barcelona sahasında Real Madrid’i konuk etti. Real Madrid, deplasmanda Barcelona’yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona-Real Madrid

Barcelona-Real Madrid

Tüm dünyada futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico’da Real Madrid, Barcelona’yı 3-1 mağlup etti.

İspanya La Liga’nın 6. haftası El Clasico’ya sahne oldu. Camp Nou’da ilk kez seyircisiz oynanan dev maç nefesleri kesti.

Oldukça tempolu başlayan maçın 5. dakikasında Valverde ile Real Madrid 1-0 öne geçti. Barcelona bu gole 8. dakikada Ansu Fati ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda da heyecan dinmedi. 63. dakikada Real Madrid’in kazandığı penaltı atışını Ramos gole çevirdi ve takımını yeniden öne geçirdi.

90+2. dakikada sahneye çıkan Luka Modric, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve El Clasico’dan Madrid, 3-1 galip ayrıldı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Lebron: Yüzüklerin Efendisi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.