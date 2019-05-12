Emre Akbaba'nın dönüş tarihi belli oldu

Galatasaraylı Emre Akbaba, Çaykur Rizespor'la oynanan maçta kötü bir sakatlık yaşadı. Samudio ile girdiği pozisyonda sakatlanan Emre, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaval kemiği kırıldığı açıklanan 26 yaşındaki futbolcunun dönüş süresinin 8-10 ay arasında olduğu belirtildi.

GZT Spor'a konuşan Fizyoterapist Hidayet Mutlu Yılmaz, Emre Akbaba için sahalara dönüş süresiyle ilgili bilgiler verdi.

Yılmaz, kemikte şaft (gövde) kırığı oluştuğunu ifade etti. Kırılan kemiğin doğru kaynaması ve güçlenmesinin ardından ağırlık yüklemesi yapılacağını, bu sürenin de fizik tedavinin etkinliğine bağlı olarak oyuncunun sahalara dönüş süresinin 8-10 ay arasında olacağını söyledi.

Yılmaz ayrıca, kırığın eklem yerinden olmamasının da Emre Akbaba adına sevindirici bir detay olduğunun altını çizdi.