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Emre Akbaba'nın dönüş tarihi belli oldu

Kaval kemiği kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sahalara dönüş süresinin 8-10 ay arasında olduğu belirtildi.

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Emre Akbaba yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emre Akbaba yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Aytekin Kalender / DHA

Galatasaraylı Emre Akbaba, Çaykur Rizespor'la oynanan maçta kötü bir sakatlık yaşadı. Samudio ile girdiği pozisyonda sakatlanan Emre, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaval kemiği kırıldığı açıklanan 26 yaşındaki futbolcunun dönüş süresinin 8-10 ay arasında olduğu belirtildi.

GZT Spor'a konuşan Fizyoterapist Hidayet Mutlu Yılmaz, Emre Akbaba için sahalara dönüş süresiyle ilgili bilgiler verdi.

Yılmaz, kemikte şaft (gövde) kırığı oluştuğunu ifade etti. Kırılan kemiğin doğru kaynaması ve güçlenmesinin ardından ağırlık yüklemesi yapılacağını, bu sürenin de fizik tedavinin etkinliğine bağlı olarak oyuncunun sahalara dönüş süresinin 8-10 ay arasında olacağını söyledi.

Yılmaz ayrıca, kırığın eklem yerinden olmamasının da Emre Akbaba adına sevindirici bir detay olduğunun altını çizdi.

Emre Akbaba'nın sağ ayağının röntgen görüntüsü.
Emre Akbaba'nın sağ ayağının röntgen görüntüsü.

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