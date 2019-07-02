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Emre Belözoğlu 4 yıl sonra geri döndü

Başakşehir'le sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaşmaya varan 38 yaşındaki milli futbolcu Emre Belözoğlu sağlık kontrolünden geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğu, 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu 2015 yılında takımdan ayrılmış ve Başakşehir'e imza atmıştı.

Emre Belözoğu, 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu 2015 yılında takımdan ayrılmış ve Başakşehir'e imza atmıştı.

Emre Belözoğlu, 4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. 2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfer olan tecrübeli futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçti.

Emre Belözoğlu, 1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni sezon çalışmalarına dahil olacak.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu" denildi.

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