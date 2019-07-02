Emre Belözoğlu 4 yıl sonra geri döndü

Emre Belözoğlu, 4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. 2015-16 sezonunda takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfer olan tecrübeli futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçti.
Emre Belözoğlu, 1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni sezon çalışmalarına dahil olacak.
Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu" denildi.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/SEM1vAURWS
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/SEM1vAURWS— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Temmuz 2019
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