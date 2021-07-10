Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan, ardından sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra 10 maç teknik direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oldu.
NTV Spor'da yer alan habere göre Emre Belözoğlu, A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacak. EURO 2020 sonrasında ekibinde değişime gitme kararı alan Güneş, Belözoğlu'nu yardımcı antrenör yapmaya karar verdi.
Şenol Güneş açıklamıştı
EURO 2020 sonrasında düzenlediği basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ile görüştüğünü açıklamıştı. Güneş, "Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğrudur. Değişim olacaktır. Görüşmeye de devam ediyorum. Bizde başlamasını isterdim" ifadelerini kullanmıştı.
- Geçtiğimiz aylarda İtalyan basınında çıkan haberlerde, Emre Belözoğlu'nun Lazio'da Maurizio Sarri'nin yardımcılığını yapacağı iddia edilmişti.
Şenol Güneş: "Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğrudur. Değişim olacaktır. Görüşmeye de devam ediyorum. Bizde başlamasını isterdim."
Şenol Güneş: "Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğrudur. Değişim olacaktır. Görüşmeye de devam ediyorum. Bizde başlamasını isterdim."— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 8, 2021