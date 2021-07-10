Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

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İstanbul'da sivrisinek kabusu büyüyor: Çocuklarda yaralar oluşmaya başladı

İstanbul'da özellikle çocukların vücutlarında yara oluşmasına neden olan sivrisinekler bir çok ilçede görünmeye başladı. Çocuklarında kaşınmaktan dolayı yara ve iltihaplanma olduğuna dikkat çeken vatandaşlar daha fazla ilaçlanması yönünde çağrıda bulunuyor.