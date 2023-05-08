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Spor

Emre Belözoğlu: Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından konuk ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

23:01 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup olurken maçın ardından konuk ekipte Emre Belözoğlu alınan mağlubiyet hakkında konuştu.


İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri

50 bin kişi önünde Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Biz bu kadar bekleyen takım değiliz. Merkez öndeki iki oyuncumuz çok rahat bıraktı. İlk 20 dakika oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti. Sonra pozisyonlar vermedik, pozisyonlar aradık. Avantajlı skoru bulabilirdik. Hamleler yaptık ama oyun geriye gitti. Her oyuncunun istemesi lazım, biz isteyeceğiz.


Rakip Galatasaray bile olsa istediğimiz sonuçla ayrılamıyorsak, hepimizin payı var. Tabii ki sorumluluk bende. Savunma takımı değiliz, çocuklar elinden geleni yaptı. Ofansif olarak daha iyi olabilirdi. Yola devam edeceğiz. İlk 4 için şansımız var. Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. 49. maçımızı oynuyoruz, Avrupa kupası oynayan takımlar zorlanıyor. Avrupa'da oynayıp bizden daha kötü durumda olanlar var.

Ben Fenerbahçeli Emreyim ama hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem.




#Emre Belözoğlu
#Başakşehir
#Süper Lig
1 saat önce
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