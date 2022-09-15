Emre Belözoğlu: "Avrupa’da en çok maç kazanan takım olduk"

UEFA Konferans Ligi'ne İskoç ekibi Hearts karşısında 4-0'lık galibiyetle başlayan Başakşehir'de, Fiorentina karşılaşması öncesi teknik direktör Emre Belözoğlu konuştu.

"Hedefimiz ülke puanına hizmet etmek"

Emre Belözoğlu, zor bir maç olacağını aktararak, “Birbirine benzer oyun oynamaya çalışan iki tane iyi takım maçı olacağını düşünüyorum. Fiorentina çok köklü iyi kulüp başarılı değerli teknik adam var. Benzer oyun anlayışı olmasına rağmen bu oyunu iyi şekilde oynayan rakibine dikte etmeye çalışan takıma karşı zorlu bir maç bizi bekliyor. Hazırlandık ama bu zamana kadar oynadığımız en zorlu maçlardan birini oynayacağız. Hedefimiz elimizden geldiği kadar ülke puanına hizmet etmek ve grup birinciliğini sürdürmek olacak. Bunu yapabilecek güce sahibiz. İyi maç olacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.



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"Fatih Terim gelmiş geçmiş bence en büyük teknik adam"

Bir dönem Fiorentina’yı çalıştırmış olan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, gelmiş geçmiş en büyük teknik adamın Terim olduğunu dile getirerek, “Fatih Terim değerli bir antrenör. Kendisi Fiorentina’da antrenörlük yaparken Türkiye’deki herkes Fiorentina’yı tutmaya başladı. Galatasaray’da da antrenörlüğümü yapmıştı. Gerçekten çok severim. Bildiğim kadarıyla hoca yarın bizimle birlikte olacak. Yarın çok güzel hazırlanmış bir belgesel olacak. Hem yarına denk gelmesi hem de Türk takımının Fiorentina ile oynaması güzel bir tevafuk oldu. Fatih Terim gelmiş geçmiş bence en büyük teknik adam. Her zaman ülke futbolunda yeri farklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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"Fiorentina'yı favori olarak görüyorum"

A grubunda iki favori takımın karşılaşacağını vurgulayan Belözoğlu, “Biz gerçekten iyi başladık ama Fiorentina da iyi bir takım. Bildiğim kadarıyla önceki fikstürlerde maç kazanamadılar. Hala favori olarak görüyorum ama yarınki maç farklı. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

"Avrupa’da en çok maç kazanan takım olduk"

Emre Belözoğlu, ligde yakaladıkları gol yememe serisinin sorulması üzerine “Sezon iyi başladı. Ligde gol yemedik. Avrupa’da en çok maç kazanan takım olduk. Gol yememe üzerine plan yapmıyoruz. Bu fazla gündeme getiriliyor. Gol yememek değerli ama benim için oyun üstünlüğü ve galibiyet daha değerli. Bir gün gol yiyeceğiz, maç da kaybedeceğiz. Oyun anlayışımızı devam ettirmek en büyük isteğimiz” cevabını verdi.

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"İtalya, ülkemden sonra en çok sevdiğim ülke"

İtalya’nın kendisi için farklı bir ülke olduğunun altını çizen Belözoğlu, “Benim için İtalya, ülkemden sonra en çok sevdiğim ülke. Çok güzel zamanlarım geçti. Birbirimize benzediğimizi düşünüyorum. Onlar da sabırsız biz de onlar da eğlenmeyi seviyor biz de. İtalya benin için çok değerli bir ülke. Bir gün tabii ki hedefim Avrupa’da teknik direktörlük yapmak bu İtalya olursa çok mutlu olurum. Şu an için yakın hedef olarak görünmüyor. İşimi iyi yapmayı düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

🟠🔵 What a finish. Hasan Ali Kaldırım 👏@ibfk2014 | #UECL pic.twitter.com/6D19kU8eMh REKLAM September 13, 2022