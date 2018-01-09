SÜPER LİG

'Emre Belözoğlu dönüyor' iddiası

Fenerbahçe'nin kariyerini Başakşehir'de sürdüren eski futbolcusu Emre Belözoğlu'yu transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Asbaşkan Ali Yıldırım'ın Antalya'da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

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Başakşehir'in kaptanlığını yapan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye döneceği ve futbolu burada bırakabileceği konuşuluyor.

Başakşehir'in kaptanlığını yapan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye döneceği ve futbolu burada bırakabileceği konuşuluyor.

Fotoğraf: AA

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar transferde de rekabet yaşanıyor. Arda Turan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıklayan Başakşehir'de flaş bir ayrılık gündemde.

Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın isteği üzerine sarı-lacivertlilerin gündemine Emre Belözoğlu geldi. Asbaşkan Ali Yıldırım, tecrübeli yıldız ile Antalya'da görüştü ve Emre ile tüm şartlarda anlaşma sağlandı.

  • Sarı-lacivertli yetkililer, Başakşehir cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Turuncu-lacivertli yöneticiler bu transfere ilk görüşmede sıcak yaklaşmasa da kapıyı kapatmış değiller.

Emre Belözoğlu futbolu bırakacağı tarihi açıkladı
IHA

Emre Belözoğlu futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Medipol Başakşehir'le sözleşmesini 2018'e kadar uzatan Emre Belözoğlu, "Mukavelem bittiğinde futbolu bırakmış olurum diye düşüyorum" dedi. Belözoğlu ayrıca futbolcu olmasaydı asker olacağını söyledi.


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