Emre Belözoğlu en zorlandığı transferi açıkladı

Emre Belözoğlu, yapılan transferlerle ilgili dikkati çeken detayları paylaştı. Haber Global'e konuşan Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"En zor transferim Mert Hakan"

"Oyuncu transfer ederken bir tek yeteneğine bakıp da oyuncular almayacaksınız. En zor transfer aslında 3-4 tane isim var. Mert Hakan olabilir. Çünkü çok karakterli bir oyuncu. Hem onun hem bizim adımıza zorlu bir süreç oldu. Mert istedi. Bizim de bütçemiz belliydi. Çok farklı sebeplerle tercihi Fenerbahçe oldu."

"Abartılacak bir şey yapmadım"



"35'ten sonra kimi arasak "Alo ben Emre abin" oluyor. Doğum günü pastama bile yazmışlardı. Bir efsane oldu ama ben çok abartılacak bir şey yaptım gibi gelmiyor bana."

"Gökhan Gönül beni duygulandırdı"

"Gökhan Gönül lig bittikten sonra başkanımızla oturdu konuştu. İlk görüşmeyi ben yaptığım için Gökhan beni duygulandırdı. 'Bana çocuk hayalimi yaşattın. Eşim de ben de gözyaşı döküyoruz şu anda' dedi."

"Kruse'yi ben göndermedim"

"Max Kruse'yi ben göndermedim, kendi gitti. Aramızda hiçbir şey olmadı. Ailesinden uzak diye kulüp çok destek oldu. Maalesef bu iyi niyet güzel karşılık bulmadı Max tarafından."

"Sangare'yi kimsenin elinden almadık"

"Biz hiçbir oyuncuyu kimsenin elinden almadık. Beşiktaş'ın bu sürece dahil olmadığını söylediler. Başkanımız görüşmede 2 kere sordu ve Beşiktaş'ın dahil olmadığını söylediler. Biz bonservisi olan futbolcunun önce kulübüyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ta kendi aralarında yaşamış olduklarını söylediler. Bu anlaşmazlıktan dolayı Beşiktaş'ın masada olmadığını söylediler. Biz kendi bütçemize oranla Nazım'la çok uygun anlaşma yaptık. Biz performansa odaklı transferler yaptık. Nazım konusunda net ve samimice söylüyorum, transfer yarışı artık geride kalmalı zaten. Biz o golleri atma derdinde değiliz."