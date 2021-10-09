Emre Belözoğlu eski takım arkadaşını kadrosuna katıyor

Turuncu-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Belözoğlu'nun İtalya Serie A ekibi Udinese'de oynayan Togay Arslan'ı devre arasında kadrosuna katacağı belirtildi.
Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda 31 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.
- Udinese ile bu sezon çıktığı 7 maçta 1 asist kaydeden Tolgay Arslan, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giymişti.