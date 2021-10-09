Spor Emre Belözoğlu eski takım arkadaşını kadrosuna katıyor
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Emre Belözoğlu eski takım arkadaşını kadrosuna katıyor

Başakşehir Kulübü'nün daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ı transfer edeceği bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Emre Belözoğlu eski takım arkadaşını kadrosuna katıyor
Emre Belözoğlu ile Tolgay Arslan Fenerbahçe'de birlikte forma giymişlerdi.

Turuncu-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Belözoğlu'nun İtalya Serie A ekibi Udinese'de oynayan Togay Arslan'ı devre arasında kadrosuna katacağı belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir yönetimi, Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda 31 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

  • Udinese ile bu sezon çıktığı 7 maçta 1 asist kaydeden Tolgay Arslan, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giymişti.

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Tolgay Arslan (@tarslan18)'in paylaştığı bir gönderi

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