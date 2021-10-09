Emre Belözoğlu eski takım arkadaşını kadrosuna katıyor

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Karadeniz'de tezgahlar hamsiyle doldu taştı

- Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, hamside bolluk yaşanacağını belirtti. Sebebi ise;- "Geçen yıl beslenmeden dolayı zayıf kalan hamsi, bu yıl daha iyi beslenerek irileşti ve boyu da uzadı. Bu sezon hamsi bol olacak gibi görünüyor" dedi.