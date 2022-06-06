Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Ozan Tufan’ı istiyor Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’den bir yıldız oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvadı. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan Ozan Tufan’ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan ile ayrıca İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de ilgileniyor.

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