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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Ozan Tufan’ı istiyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’den bir yıldız oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvadı. Belözoğlu, sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan Ozan Tufan’ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan ile ayrıca İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de ilgileniyor.

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Haber Merkezi İHA
Emre Belözoğlu Fenerbahçeden Ozan Tufan’ı istiyor
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Ozan Tufan’ı istiyor

Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ın transfer edilmesini istiyor. Medipol Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.

  • Başakşehir’in aynı sıra İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin de Ozan Tufan’a yakın ilgisi bulunuyor.

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