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Spor Emre Belözoğlu Fenerbahçeye umut oldu
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye umut oldu

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’yi ayağa kaldırdı. Sarı-lacivertli takımın başına geçtikten sonra olumlu dokunuşlar yapan genç çalıştırıcı, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu Fenerbahçeye umut oldu
Fenerbahçe ligde 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kısa sürede takıma net dokunuşlar yapan genç teknik adam, öncelikle sarı-lacivertli takımın oyun kimliğini değiştirdi. Artık daha fazla topa sahip olan, sahasında bekleyen değil rakibe kendi yarı sanasında baskı yapan, kaptırdığı topları ani presle kapmaya çalışan bir takım oluşturan Emre Belözoğlu, takımla sağlıklı bir iletişim kurarken, tüm oyuncularına değerli olduğunu hissettirdi.

Genç çalıştırıcı, futbolcularına neden yedek kaldığını anlatırken, bu nedenle oyuna sonradan giren ya da çıkan futbolcu teknik heyete tepki göstermiyor. Herkes son ana kadar kazanmak için mücadele veriyor.

İdeal kadrosunu buldu

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu iskelet kadrosunu oluşturdu. Kalan haftalarda da sakatlık ya da cezalı olmadığı sürece ilk 11’de çok fazla değişiklik olmayacak. Sol bekin değişmezi Caner olacak, sağ bekte ise Gökhan iyileşene kadar Nazım oynayacak, stoperlerin değişmezi de Serdar-Szalai ikilisi olacak.

  • Belözoğlu son 2 maçta ilk 11’de oynattığı Sosa-Ozan-Mert Hakan-İrfan Can ve Pelkas orta saha beşlisinin performansından memnun kalırken, sakatlık ve cezalı olmadığı sürece bu futbolcuları değiştirmeyi düşünmüyor. Yıldız futbolcu Mesut Özil takıma dönse de hazır olmadığı için sonradan oyuna dahil olacak. Forvette de Valencia ilk 11 başlayacak, kanatlarda İrfan Can ve Pelkas oynamaya devam edecek. Orta sahada Gustavo ise yine maçlara kulübede başlamaya devam edecek.

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