Emre Belözoğlu futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu, kariyerine dair önemli bir açıklamada bulundu.

TRT Spor'a konuşan milli futbolcu, gelecek sezon sonunda büyük ihtimalle aktif futbol kariyerine son vereceğini söyledi.

Emre Belözoğlu, geride bıraktığımız sezonla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ortalama 25 bin kişiye oynuyor. En az 15 bin taraftarımız olsaydı, 80 puanın altında kalmazdık.

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