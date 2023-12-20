Emre Belözoğlu: "Haklının acelesi yok özür diledim ama bir karşılığı olmadı"

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında yaşananlar, Türk futboluna damga vurmuştu. Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarken, 16. hafta maçlarına hakemler çıkmamıştı. Yaşananlar sonrasında açıklamalarda bulunan Halil Umut Meler, olayları MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun provoke ettiğini ve kendisinden özür bile dilemediğini söylemişti. Belözoğlu bu açıklamalara yanıt verdi. Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:





"Koridorda sarılıp 3-4 defa özür diledim"

"Haklının acelesi yok. Bu maçla alakalı söylenecek çok bir şey olmadığını ve özür dilediğimi dile getirmiştim. Bir karşılığı olmadı. Ben olaya vakıf olduğumda soyunma odasındaydım. Sonrasında sahaya çıktım. Halil Hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu söyledim. Koridorda da tekrar karşılaştık. Kendilerine sarılıp, üzgün olduğumu söyleyerek 3-4 defa özür diledim. Pek karşılığı olmadı herhalde. Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptığı açıklamada kendisini ele vermiş oldu."





"Hiç plan yaparak maça çıkmadım"

"Kendisinin bahsettiği olaydan sonra bugüne kadar 14 maçıma birinci hakemlik yaptı. Hiçbir olayımız olmadı, hiçbir şey yaşanmadı. Biz hayır olan şeyleri hatırlamaya çalışıyoruz, bize kin olarak gelecek olayları unutmaya gayret eden bir insanım. Hayatım boyunca hep aksiyonun içinde anlık kararlar alarak ne yazık ki kötü çocuk oldum. Ben hiç plan yaparak maça çıkmadım. Beni seven veya sevmeyen herkes bilir ki ben kendi işimi kendim hallederim, kimseyi kullanmam. Sayın başkanımız da kimsenin talimatıyla iş yapacak biri değildir."









"Ben onu provoke etmedim"

"Halil Umut Meler, provokasyondan bahsetmiş. Bir ara kendi maçlarını izlerse provokatif tarafın bizim olmadığımızı net görebilir. Ben bu maç da dahil olmak üzere kendisini provoke edecek hiçbir hal ve tavırda bulunmadım. Karşılıklı olarak sahanın içinde her futbolcunun her teknik adamın yapmış olduğu davranışı, bu işin provokasyonu gibi göstermeye çalışmak gerçekten uzaklaşmaktan başka bir şey değildir. Komik de değildir. Çok üzgün ve yaşamış olduğu duyguyu anlamaya, yardım etmeye çalışan biri olarak ben de kırgınım."





"Özür dilemekten geri durmadık"

"Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Bizim de hatamız varsa hiçbir zaman özür dilemekten geri durmadık. Orada beni kimse durdurmadı. Ben bir şey yapmak istersem kimse beni tek koluyla durduramaz. Bunu geçmişte hata yapmış birisi olarak söylüyorum."























