Spor Emre Belözoğlunun yeni adresi belli oldu
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Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oldu. A Milli Takım'da teknik heyet içerisinde yer alacağı iddia edilen Belözoğlu'nun, Lazio'da Maurizio Sarri'nin ekibine katılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu hangi takıma gitti
Emre Belözoğlu, 10 hafta Fenerbahçe'nin başında görev yaptı.

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan ve ardından ligin son 10 haftasında sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ekibinde yer alacağı iddia edilen 40 yaşındaki spor adamının rotasını İtalya'ya çevirdiği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre A Milli Takım'dan sonuç alamayan Emre Belözoğlu, İtalya'da Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri'nin ekibinde yer alacağı ve takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı iddia edildi.

  • 62 yaşındaki spor adamının taktik çalışmalarını yakından takip edecek olan Belözoğlu, benzer çalışmaları Avrupa'nın başka takımlarında da sürdürecek.

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