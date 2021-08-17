Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan ve ardından ligin son 10 haftasında sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu.
A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ekibinde yer alacağı iddia edilen 40 yaşındaki spor adamının rotasını İtalya'ya çevirdiği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre A Milli Takım'dan sonuç alamayan Emre Belözoğlu, İtalya'da Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri'nin ekibinde yer alacağı ve takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı iddia edildi.
- 62 yaşındaki spor adamının taktik çalışmalarını yakından takip edecek olan Belözoğlu, benzer çalışmaları Avrupa'nın başka takımlarında da sürdürecek.
Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım açıklaması pic.twitter.com/SXuHM1DqsG
Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım açıklaması pic.twitter.com/SXuHM1DqsG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 10, 2021