SÜPER LİG

Emre Belözoğlu ile Selçuk Şahin PFDK'da

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve kulüp görevlisi Selçuk Şahin, Denizlispor maçındaki talimatlara aykırı hareketlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin

Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Kulübü görevlisi Selçuk Şahin'i 'talimatlara aykırı hareketleri', Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı 'hakaret', Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'yı da 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Kurul, ayrıca Kasımpaşalı Florent Hadergjonaj'ın da kural dışı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi.

Fenerbahçeli futbolculara yönelik sözleri ortalığı karıştırdı
Fenerbahçeli futbolculara yönelik sözleri ortalığı karıştırdı

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta iki kulüp yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.Denizlisporlu yönetici Kaan Şanlıkan’ın hakemin kararlarına itirazı sırasında yükselen ses tonu nedeniyle Fenerbahçeli yöneticiler ile arasında tartışma çıktı. İki kulübün diğer yöneticilerinin dahil olmasıyla tartışma daha da büyüdü.Ortalığı karıştıran sözlerProtokol tribününde yaşanan gerginliğin perde arkası ortaya çıktı. Beyaz Futbol programında, Denizlispor Kulübü Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan'ın, "Caner karı gibi oynama!", "Ozan yere yat, hakem nasıl olsa çalacak!" ve "Emek hırsızları" gibi sözlerinin üzerine tansiyonun yükseldiği aktarıldı. Bunun üzerine Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Şanlıkan'a tepki gösterdiği bildirildi.Rıdvan Dilmen'in Ali Palabıyık sözleri sosyal medyada gündem olduSerdar Aziz kırmızı kart pozisyonunu anlattı

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı sonrası konuştu:...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.