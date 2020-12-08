Emre Belözoğlu ile Selçuk Şahin PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe Kulübü görevlisi Selçuk Şahin'i 'talimatlara aykırı hareketleri', Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı 'hakaret', Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'yı da 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Kurul, ayrıca Kasımpaşalı Florent Hadergjonaj'ın da kural dışı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi.