Spor Emre Belözoğlu "İnanmadığım şeyi söylemem"
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Emre Belözoğlu: "İnanmadığım şeyi söylemem"

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçının ardından oyuncularını hem uyardı hem de sahip çıktı.

Haber Merkezi DHA
Emre Belözoğlu: İnanmadığım şeyi söylemem
Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

Fenerbahçe'de Malatya deplasmanında kaybedilen puanların hayal kırıklığı yaşanırken Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, soyunma odasında sarı-lacivertli oyunculara konuşma yaptı.

"Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayacağız"

Belözoğlu; "Şunu bilin kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk inancım devam ediyor"

Ligde daha kat edilecek yol olduğunu de belirten Emre Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayba tahammüllerinin kalmadığını söyledi. Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Belözoğlu, "Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız" dedi.

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