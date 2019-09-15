Emre Belözoğlu kadroda yok

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Ayetmiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Alanya’ya hareket edecek.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Isla, Moses ve Emre Belözoğlu zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor maçının 21 kişilik kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:
- Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Nabil Dirar, Jailson, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.
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