Emre Belözoğlu kariyeriyle ilgili kararını açıkladı

Fenerbahçe'nn 39 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, futbol kariyeriyle ilgili net ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu sezon sonunda yeşil sahalara veda edeceğini belirtti.
Tecrübeli futbolcunun açıklamaları şöyle;
- "Kendi adıma şunu söylemek isterim Fenerbahçelilere; burada kendimi hep değerli hissettim. Bana ne görev verilecek olursa olsun kulübümün başarısı için elimden geleni yapacağım. Büyük ihtimalle futbol benim için bitecek gibi görünüyor. Futbolu bırakmak hiç kolay bir şey değil. Elimden gelse 50-60 yaşına kadar oynarım. Keşke Avrupa Şampiyonası'na gidip futbolu bıraksaydım, ama nasip değilmiş."
Öte yandan başarılı futbolcu Emre Belözoğlu, sezon sonunda Süper Lig'de Başakşehir'in şampiyon olmasını istediğini Türkiye Kupası'nda da kendilerinin mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.
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