Emre Belözoğlu kısa bir süre içerisinde yeni takımına imza atabilir

Fenerbahçe'de 10 maç boyunca teknik adamlık yapan ve sezon sonu itibariyle takımdan ayrılan Emre Belözoğlu çalışmalarına devam ediyordu. Genç teknik adamın adı şu günlerde Süper Lig kulübüyle anılıyor.

Çaykur Rizespor yönetimi, kötü gidişatın ardından Bülent Uygun ile yollarını ayırdı. Karadeniz ekibi ilk olarak Okan Buruk ile iletişime geçti. Ancak başarılı teknik adam bu sezon çalışmayacağını kulüp yönetimine bildirdi. Bunun üzerine Emre Belözoğlu'na resmi teklif gitti.

Henüz bir takım çalıştırmayan ve bireysel çalışmalarına devam eden Emre Belözoğlu'nun teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Çaykur Rizespor'un 6 hafta sonunda sadece 1 puanı bulunuyor.

