Emre Belözoğlu: "Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu"

Başakşehir, Alanyaspor'u Serdar Gürler ve Philippe Kenny'nin attıpı gollerle 2-0 mağlup etti. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

"İstediklerimizi aldığımız bir oyun oldu"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Bizim için değerli bir 3 puan oldu. Topa hakim olmak isteyen iki takımın maçı oldu. Rakip de topa sahip olmak üzere bir plan yaptı. Biz de geçen hafta biraz baskı çalışmıştık. İlk 10 dakikada baskımız işledi ama rakip daha sonra topa sahip olmaya başlayınca oyun içinde değişiklik yaptık. İlk 15 dakikadan sonra geriden kurmadan rakip ceza sahasına girene kadar yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bunları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda merkezden yaptığımız ataklar vardı. Genel olarak istediklerimizi aldığımız bir oyun oldu. Düzeltmemiz gereken yerler var. Futbolcuların hepsini tebrik ediyorum. Karşılarında iyi bir rakip vardı" diye konuştu.

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"Sessiz kalarak işimizi iyi yaptık"

Pro lisans konusunda da konuşan geç çalıştırıcı, "Benim için kolay olmadı. Futbolu bırakmadan 3-4 sene öncesine kadar teknik adam olmak istedim ve bunun için çalıştım. Genç teknik adamlar için pro lisans konusu da bizi biraz yordu. Biz de etten kemikteniz. Ama sanki hiç liyakatimiz yokmuş, hiçbir diplomamız yokmuş gibi algı oluşturanlara karşı da sessiz kalarak işimizi iyi yaptık. Kursa başladık. Benim için önemli olan bu mesleğin itibarına leke getirmeden bu işi yapmak olacak. Oynatmak istediğim felsefeyi de çalıştığım takımlara geçirip, Avrupa’da ülkesini temsil eden birisi olmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

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"Her takım bize artık hedef takım gözüyle bakıyor"

Takımın henüz gol yememesi hakkında konuşarak sözlerine devam eden Belözoğlu, "Organizasyon sadece ofansif anlamda olmuyor. Her takım bize artık hedef takım gözüyle bakıyor. Elimde iyi bir kadro var, iyi bir ekibimiz var. Kendi oyunumuzun değerli olduğunu, kendi düzenimizin değerli olduğunu söylüyoruz. Bunlardan birisi de defansif organizasyonumuz. Şu ana kadar çok mutluyum" dedi. Yeni transferler Keny ve Traore için de konuşan Belözoğlu, "Çok önemli ve değerli, aynı zamanda da konumu, durumu ne olursa olsun başarıya aç oyuncular transfer ettiğimizi düşünüyorum. Mutluyum. Oyun giren herkes elinden geldiğince destek verdi. Keny geçen sene 1. Lig’in en değerli ismiydi bence. Oyunun rahatladığı ikinci yarılarda, boş alanları doldurma konusunda çok önemli bir isim olacak. Traore de kazanmaya aç bir oyuncu. Ondan çok daha iyi faydalanacağımız dönemler olacak. Transfer döneminde takımımızı gençleştirdik. Kendisinden çok fayda alacağımız dönemler olacak" diye konuştu.

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