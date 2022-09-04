Spor Emre Belözoğlu "Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu"
FUTBOL FUTBOL

Emre Belözoğlu: "Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu"

Süper Lig’in 5. haftasında Alanyaspor’u 2-0 mağlup eden Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu basın toplantısında konuştu. Pro lisans kursuna başlayan Belözoğlu, ilk kez basın toplantısına katılma hakkı elde ederek maçın ardından soruları yanıtladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Emre Belözoğlu ne söyledi?
Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir ile çıktığı 10 maçta mağllup olmadı.

Başakşehir, Alanyaspor'u Serdar Gürler ve Philippe Kenny'nin attıpı gollerle 2-0 mağlup etti. Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

"İstediklerimizi aldığımız bir oyun oldu"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Bizim için değerli bir 3 puan oldu. Topa hakim olmak isteyen iki takımın maçı oldu. Rakip de topa sahip olmak üzere bir plan yaptı. Biz de geçen hafta biraz baskı çalışmıştık. İlk 10 dakikada baskımız işledi ama rakip daha sonra topa sahip olmaya başlayınca oyun içinde değişiklik yaptık. İlk 15 dakikadan sonra geriden kurmadan rakip ceza sahasına girene kadar yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bunları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda merkezden yaptığımız ataklar vardı. Genel olarak istediklerimizi aldığımız bir oyun oldu. Düzeltmemiz gereken yerler var. Futbolcuların hepsini tebrik ediyorum. Karşılarında iyi bir rakip vardı" diye konuştu.

"Sessiz kalarak işimizi iyi yaptık"

Pro lisans konusunda da konuşan geç çalıştırıcı, "Benim için kolay olmadı. Futbolu bırakmadan 3-4 sene öncesine kadar teknik adam olmak istedim ve bunun için çalıştım. Genç teknik adamlar için pro lisans konusu da bizi biraz yordu. Biz de etten kemikteniz. Ama sanki hiç liyakatimiz yokmuş, hiçbir diplomamız yokmuş gibi algı oluşturanlara karşı da sessiz kalarak işimizi iyi yaptık. Kursa başladık. Benim için önemli olan bu mesleğin itibarına leke getirmeden bu işi yapmak olacak. Oynatmak istediğim felsefeyi de çalıştığım takımlara geçirip, Avrupa’da ülkesini temsil eden birisi olmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

"Her takım bize artık hedef takım gözüyle bakıyor"

Takımın henüz gol yememesi hakkında konuşarak sözlerine devam eden Belözoğlu, "Organizasyon sadece ofansif anlamda olmuyor. Her takım bize artık hedef takım gözüyle bakıyor. Elimde iyi bir kadro var, iyi bir ekibimiz var. Kendi oyunumuzun değerli olduğunu, kendi düzenimizin değerli olduğunu söylüyoruz. Bunlardan birisi de defansif organizasyonumuz. Şu ana kadar çok mutluyum" dedi. Yeni transferler Keny ve Traore için de konuşan Belözoğlu, "Çok önemli ve değerli, aynı zamanda da konumu, durumu ne olursa olsun başarıya aç oyuncular transfer ettiğimizi düşünüyorum. Mutluyum. Oyun giren herkes elinden geldiğince destek verdi. Keny geçen sene 1. Lig’in en değerli ismiydi bence. Oyunun rahatladığı ikinci yarılarda, boş alanları doldurma konusunda çok önemli bir isim olacak. Traore de kazanmaya aç bir oyuncu. Ondan çok daha iyi faydalanacağımız dönemler olacak. Transfer döneminde takımımızı gençleştirdik. Kendisinden çok fayda alacağımız dönemler olacak" diye konuştu.

ÖZET: Başakşehir 2-0 Alanyaspor
SPOR
ÖZET: Başakşehir 2-0 Alanyaspor
Yaşam mücadelesini kaybetti

Yaşam
mücadelesini kaybetti

Ünlü futbolcunun aracının çarptığı yaşlı adam vefat etti.
20 üzeri gol atar

'20 üzeri
gol atar'
Anlaştığı takımı açıkladı

Anlaştığı
takımı açıkladı

​Rıdvan Dilmen'den Çağlar Söyüncü iddiası.
'Transfer <br>yapmayacağız'

'Transfer
yapmayacağız'

​Jorge Jesus, Batshuayi transferiyle beraber kadronun tamamlandığını açıkladı.
Fenerbahçe<br>3 puanı aldı

Fenerbahçe
3 puanı aldı

​Fenerbahçe, Kayserispor'u King ve Pedro'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
'Oyun disiplininden kopmadık'

'Oyun disiplininden kopmadık'

​İlhan Palut, Giresunspor galibiyetinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
'Kadroma çok güveniyorum'

'Kadroma çok güveniyorum'

Çağdaş Atan, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Başakşehir<br>doludizgin

Başakşehir
doludizgin

​Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Sivas'ta<br>kazanan yok

Sivas'ta
kazanan yok
Serbest bırakıldılar

Serbest bırakıldılar

TFF'ye silahlı saldırıda bulunan şüpheliler serbest bırakıldı.
Evinde ilk<br>sırada başlayacak

Evinde ilk
sırada başlayacak

​F1'de sezonun 15. yarışında Verstappen, pole pozisyonunu elde etti.
Galatasaray Adası'na <br>silahlı saldırı

Galatasaray Adası'na
silahlı saldırı

​Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.
Derbide <br>gol yok

Derbide
gol yok

​Liverpool direkleri geçemedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.